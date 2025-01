Apostas da semana 18 da NFL: 7 melhores linhas, jogos e muito mais, incluindo confronto Vikings-Lions

Não presuma apenas que porque um time foi eliminado da disputa dos playoffs, ou porque está bloqueado e jogará como reserva, ele não terá nada pelo que jogar.

É uma falácia e as linhas de apostas para o final da temporada geralmente refletem isso. A linha sempre ofuscará um pouco os times em uma situação de “obrigação de vencer”, mas tenha em mente que esses times não garantiram uma vaga nos playoffs para a Semana 18 por um motivo. E os times que “não têm pelo que jogar” ainda têm profissionais brigando pelo próximo contrato, ou simplesmente para começar bem a offseason. Algumas equipes são dizimadas por lesões e simplesmente não conseguem mais funcionar (o New Orleans Saints, estamos falando de você), mas não superestime o ângulo de motivação do final da temporada.

Aqui está uma olhada na Semana 18 da temporada da NFL do ponto de vista das apostas, com linhas da BetMGM:

Jogo do ano: Vikings vs Lions

O jogo Vikings vs Lions não é apenas o melhor confronto desta temporada da NFL, mas também pode ser o melhor confronto da história da temporada regular da NFL. É improvável que vejamos outro jogo da Semana 18 entre equipes 14-2, com o vencedor ganhando o primeiro lugar na conferência e o perdedor caindo para o quinto lugar.

Os Leões são favoritos de 3 pontos. Os Vikings têm lutado para ganhar o respeito de uma equipe de 14-2 por parte dos apostadores (eles eram ligeiramente favoritos ou azarões na semana 17 em casa contra o Green Bay Packers, mas venceram novamente) e a linha não mostra muito. preocupação com a defesa do Lions que foi dizimada por lesões. Deve ser um grande jogo e, devido ao grande destaque da noite de domingo, também um dos jogos mais apostados da temporada. O total é de 56,5 e dado o estado da defesa do Lions, assumir o comando não é excessivamente agressivo.

Jahmyr Gibbs e o Detroit Lions venceram o primeiro encontro desta temporada contra o Minnesota Vikings. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images)

A NFL não teve muitos jogos com implicações diretas nos playoffs na Semana 18, mas a AFC North ainda tem algumas coisas para resolver. No primeiro jogo, o Baltimore Ravens tenta conquistar o título da divisão contra o Cleveland Browns. Os Ravens são grandes favoritos por 18 pontos. Essa é a maior diferença para qualquer jogo da NFL nesta temporada.

Se os Ravens vencerem, o Pittsburgh Steelers ficará em uma vaga de wild card. O Cincinnati Bengals precisa de vitória e ajuda (derrotas para Broncos e Dolphins) para chegar aos playoffs. Os Bengals são favoritos com 1,5 ponto em Pittsburgh. Mike Tomlin Não parecia que iria servir como titular. se os Ravens vencerem, embora ele tenha reconhecido a possibilidade.

Perdedor interessante: Kansas City Chiefs

Este é um típico adversário do tipo “time que deve vencer” versus “não há nada pelo que jogar”. O Denver Broncos vence e está nos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2015. Os Chiefs têm a garantia do primeiro lugar; Eles já anunciaram Carson Wentz como zagueiro titular. Os Chiefs estão atrás por 10,5 pontos. Isso parece demais.

Jogadores como Wentz e o resto da escalação dos Chiefs no domingo têm mais em jogo do que simplesmente descansar para os playoffs. Eles querem registrar coisas boas. Para muitos, esta pode ser a única chance de ser titular durante toda a temporada, e isso é motivação suficiente. Os Broncos como equipe têm mais em jogo, mas não presuma que os Chiefs não jogarão duro.

Lutando pelas colheitas: os comandantes de Washington

Para um time como o Broncos, o que está em jogo é óbvio. Mas cada jogo precisa ser analisado, caso um time decida aposentar antecipadamente seus titulares.

O Washington Commanders garantiu uma vaga nos playoffs na semana passada e não pode vencer a NFC East, mas ainda há muito pelo que jogar. Se os Commanders vencerem, eles ficarão com a posição 6. Isso é enorme porque eles evitariam o jogo 2 x 7, que será no Philadelphia Eagles. Sem ofensa ao Los Angeles Rams ou ao campeão da NFC South (Tampa Bay se vencer, Atlanta se vencer e os Bucs perderem), mas eles são um inimigo muito mais fácil do que os Eagles. Washington não dirá isso, mas sabe disso e jogará para vencer. Os Commanders são favoritos de 5 pontos em um time do Dallas Cowboys que estava mal na semana passada sem CeeDee Lamb, que terminou a temporada.

Título da divisão em jogo: Buccaneers e Falcons

As esperanças do Atlanta Falcons de ganhar o título da NFC South provavelmente morreram na prorrogação da semana 17 contra o Washington Commanders. Os Falcons perderam e agora precisam de uma derrota dos Buccaneers na semana 18 para se manterem vivos. Boa sorte com isso.

O Saints foi esmagado por lesões e parecia péssimo nas últimas semanas. Eles enfrentam os Buccaneers, que não terão piedade. Tampa Bay é a favorita com 13,5 pontos. O Saints vai jogar duro tentando arruinar a temporada dos Bucs, mas será uma luta devido aos problemas com lesões.

Os Falcons precisam jogar e torcer, e são favoritos com 8,5 pontos sobre os Panteras. Carolina fez jogos muito bons, mas parecia ruim na semana passada sem o lesionado Chuba Hubbard e outros na derrota por 48-14 para os Buccaneers.

Proposta de Jogador da Semana: Geno Smith em Yardage

É também a semana de incentivos, quando os jogadores buscam incentivos contratuais. As casas de apostas notaram a tendência de apostar mais para quem precisa de um certo número de recepções, jardas, sacks ou o que quer que seja, mas ainda assim vale a pena destacar. No caso de Smith, ele está em busca de pequenas fortunas. Smith pode ganhar US$ 6 milhões com três incentivos: ele precisa de 186 jardas para estabelecer um novo recorde na carreira, uma vitória dos Seahawks para chegar a 10 nesta temporada e manter uma porcentagem de conclusão de 70,2 para também estabelecer um recorde na carreira nessa marca. O ângulo mais fácil do ponto de vista das apostas é a metragem de Smith. Ele não estava listado no BetMGM na manhã de quinta-feira, mas outros livros o colocam em cerca de 245. O Los Angeles Rams não vai desistir; Eles querem o terceiro lugar com uma vitória (podem consegui-lo com uma vitória ou um empate para os Buccaneers nos primeiros jogos), o que lhes permitiria evitar o perdedor entre Leões e Vikings. Mas para Smith atingir 250 jardas e obter esse incentivo parece viável.

O confronto mais estranho: Bills vs. Patriotas

Uma equipe está descansando para a primeira semana dos playoffs, pois está garantida a segunda colocação. A outra equipe obtém a primeira escolha geral se perder.

O que você acha do final da temporada regular dos Bills contra os Patriots? Já sabemos que Josh Allen (e provavelmente outros titulares) fará uma breve aparição e depois irá para o banco. O técnico do Patriots, Jerod Mayo, deu uma resposta interessante quando questionado se Drake Maye jogaria na semana 18, dizendo: “Eu diria que agora tudo está sob consideração. Veremos como será a semana.” Desde então, Maye foi anunciado como titular e Mayo disse que a equipe está se concentrando em vencer os Bills. É muito, muito raro um time escolher a primeira escolha (os Buccaneers provavelmente fez nas finais de 2014 para conseguir Jameis Winston, então isso pode acontecer), então presumivelmente a Nova Inglaterra jogará para vencer. Os Bills são favoritos com 2,5 pontos. Boa sorte para resolver isso.