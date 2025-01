Apostas na NFL: Ravens Road favorito contra contas após aumento antecipado de dinheiro

Uma grande infusão de dinheiro inicial tornou o Baltimore Ravens favorito contra o Buffalo Bills antes do confronto da rodada divisional nos playoffs da NFL no domingo.

Buffalo abriu como favorito de 1,5 ponto, mas a linha rapidamente balançou em direção aos Ravens após a vitória dos Bills sobre o Denver no domingo. Sobre 70% do dinheiro apostado contra o spread na BetMGM Está nos Ravens.

Se os Ravens permanecerem favoritos durante a semana e na estreia, será a primeira vez que Buffalo será um azarão na história dos playoffs desde 1970, de acordo com para a aposta da ESPN. Os Bills eram os favoritos em casa há uma temporada, quando perderam para os Chiefs na mesma rodada.

Os Ravens já venceram os Bills nesta temporada. Buffalo perdeu por 35-10 em Baltimore na semana 4, enquanto os Ravens corriam 271 jardas contra a defesa do Bills. Essa foi a primeira derrota consecutiva do Bills, que venceu 10 dos 11 jogos como titular antes de perder na Semana 18 para o Patriots com o segundo lugar na AFC já garantido.

Ravens QB Lamar Jackson é o favorito para ganhar seu terceiro prêmio NFL MVP à frente de Bills QB Josh Allen. Jackson foi nomeado All-Pro do time principal à frente de Allen na semana passada. Os mesmos eleitores que votam nos times All-Pro votam no MVP da liga.

Os apostadores também gostam do under no jogo de domingo. O total permanece inalterado em relação a 51,5, mas 70% do dinheiro está abaixo.

Os únicos perdedores na rodada divisionária que receberam mais dinheiro até agora são os Rams, embora isso possa mudar rapidamente. Los Angeles venceu Minnesota na noite de segunda-feira para avançar para a rodada divisionária e está azarão por 6 pontos contra os Eagles no domingo. Dois terços do dinheiro inicial vão para os Rams para cobrir essa margem.

Os favoritos terminaram 3-3 na rodada do wild card. Os Chargers perderam como favoritos para o Houston Texans, e os Vikings eram os favoritos contra os Rams. O único favorito da casa a perder foram os Buccaneers, que caíram para os Commanders em um field goal no último segundo.