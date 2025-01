Apresentador de TV australiano pede desculpas a Novak Djokovic por ‘comentários insultuosos’

Novak Djokovic faltou à entrevista na quadra após a vitória no quarto round.

O renomado apresentador esportivo Tony Jones, que trabalha para a emissora oficial do Aberto da Austrália, Channel Nine, pediu desculpas publicamente por suas “declarações insultuosas e ofensivas” sobre Novak Djokovic e seus fãs sérvios. O apresentador de TV se tornou viral por zombar do 24 vezes campeão do Grand Slam e de seus seguidores, o que claramente não agradou Djokovic.

Novak Djokovic explica por que não deu uma entrevista pós-jogo no Aberto da Austrália“Um jornalista que trabalha para o Channel 9 na Austrália zombou dos torcedores sérvios e fez comentários insultuosos e ofensivos contra mim. Nem ele nem o Canal 9 pediram desculpas.” pic.twitter.com/Yk0CSnrQep – A carta do tênis (@TheTennisLetter) 19 de janeiro de 2025

A gravidade da situação tornou-se evidente após a vitória dominante de Djokovic sobre Jiri Lehecka na quarta rodada do Aberto da Austrália de 2025. O jogador de 37 anos preferiu renunciar à habitual coletiva de imprensa em quadra e, em vez disso, entregou uma breve mensagem de agradecimento ao. multidão e deu algumas bolas e autógrafos para as crianças nas arquibancadas.

Muitos especularam que o dez vezes vencedor do Aberto da Austrália estava insatisfeito com uma certa parte da multidão devido às constantes vaias. Mas Djokovic explicou mais tarde a sua decisão de faltar à conferência.

“Há poucos dias, um famoso jornalista esportivo aqui na Austrália, que trabalha para uma das principais emissoras do Aberto da Austrália, o Channel 9, decidiu zombar dos torcedores sérvios e me fez comentários insultuosos e ofensivos”, disse ele. .

O sérvio ameaçou boicotar todas as conferências em quadra pelo resto da competição se não houvesse pedido de desculpas. Na segunda-feira, Tony Jones pediu desculpas a Djokovic e aos fãs sérvios. “Devo dizer também que a falta de respeito se estendeu, de muitas maneiras, aos torcedores sérvios”, disse ele em seu pedido de desculpas.

“Construímos um bom relacionamento com os torcedores sérvios… há piadas e pensei que o que estava fazendo era uma extensão dessas piadas. É evidente que isto não foi interpretado dessa forma. Sinto que decepcionei os torcedores sérvios. “Tem sido uma situação lamentável”, acrescentou.

Numa declaração forte emitida antes do pedido de desculpas de Jones, o Conselho Sérvio da Austrália apelou à sua demissão e disse ter apresentado uma queixa à Comissão Australiana de Direitos Humanos. “Seus comentários são ofensivos, racistas e servem apenas para incitar mais discriminação contra os sérvios australianos”, disse ele.

De acordo com o Channel Nine, Djokovic aceitou agora as desculpas do apresentador Tony Jones depois de se sentir “desrespeitado” pela interação ao vivo na televisão com os fãs sérvios na noite de sexta-feira. “Novak reconhece que o pedido de desculpas foi dado publicamente conforme solicitado e agora está avançando e se concentrando em sua próxima partida”, disse o comunicado, publicado pela Tennis Australia.

Jones também foi alvo da polêmica jogadora americana Danielle Collins na semana passada, depois que ele a rotulou de “pirralha” quando ela agradeceu às vaias do Aberto da Austrália por “pagar minhas contas” em sua vitória sobre o favorito do público, Destanee, na segunda rodada.

