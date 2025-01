Arbitro bruciato David Coote: l’uso di droghe non ha influito sulla decisione

L’ex arbitro della Premier League David Coot ha assunto il fatto che il suo consumo di droga non ha avuto alcun effetto sulla sua decisione in campo quando ha aperto la sua espulsione e perché ha detto che si vergognava delle sue azioni.

Coote è stato rilasciato dall’arbitro inglese PGMOL il mese scorso dopo essere stato sospeso a novembre per “grave violazione delle disposizioni del suo contratto di lavoro”. Questo è stato seguito da un video che circola sui social media, che mostra osservazioni ufficiali presumibilmente sprezzanti su Liverpool e il loro ex manager Jürgen Klopp.

L’indagine includeva anche un secondo video che mostra che Coote sbuffa una polvere bianca, presumibilmente durante il campionato europeo 2024, dove era uno dei VAR Assistente. L’organo di gestione del calcio europeo di UEFA ha nominato un investigatore etico che avrebbe esaminato questa questione.

Cote che si è scusato per le sue azioni all’inizio di questa settimana e ha detto che la paura dell’abuso per la sua sessualità ha causato il suo comportamento, ha parlato in dettaglio del suo scarto nella conversazione Sky Sports NewsDove gli è stato chiesto se il suo consumo di droga ha influenzato la sua capacità di prendere “decisioni chiare e brevi durante le partite”.

“Capisco perché (le persone) possono pensarlo”, ha detto Cote, 42 anni. “Ma voglio chiarire che era davvero personale per me.

“Era attorno alle mie risposte alla gestione delle pressioni ed è stato post -gioco senza un risultato nel mio lavoro. Certo, non lo giustifica per un esempio.

“Ci sono stati momenti in cui sono fuggito in un posto in cui non voglio davvero tornare indietro.”

Coote è stato sospeso PGMOL l’11 novembre. La controversia si è intensificata pochi giorni dopo quando il quotidiano britannico ha pubblicato un secondo video presumibilmente che mostrava un uso di droghe.

“Nei primi casi, è stato un vero shock, e poi quando le cose hanno raccolto il ritmo in termini di altre storie che sono venute alla luce, è stato davvero, davvero difficile”, ha detto Cote.

“In quel momento e nei primi giorni erano davvero buio perché mi sentivo imbarazzato e mi vergognavo di quello che ho fatto nel tempo. La situazione in cui mi sono ritrovato significava che dovevo davvero fare affidamento sulle persone per attraversare me.

“Altrimenti, davvero, non so che sarei qui.”

Alla domanda su cosa intendesse dire, Coote ha spiegato: “Nella prima settimana ho avuto pensieri suicidi e non mi sono avvicinato a loro, ma in quel momento era davvero difficile e molte persone mi hanno tirato su una base frequente perché erano preoccupate il mio pozzo -essere.

“Molte cose che mi dispiace davvero stanno facendo o dicono che tutto è apparso nello spazio su quando molti di loro erano effettivamente quattro o cinque anni fa. Nella mia testa, “D, li metto a letto e ho dimenticato che esistevano persino.

“Allora trovarsi ad affrontare i tempi davvero difficili e alcuni pensieri davvero difficili li hanno appena governati.”

Coote ha anche parlato del suo rimpianto per i suoi commenti riferiti alla nazionalità tedesca di Klopp nel video e ha detto che ha capito se non avrebbe mai più deciso.

“Ho accettato il mio destino di IS pgmol”, ha detto.

“Voglio prendere il controllo delle mie azioni. Penso che sia importante. Voglio scusarmi con coloro che sono offesi da ciò che ho detto e offeso, ma ora voglio provare a vivere la mia vita sui valori che sono davvero io e il meglio della mia capacità di andare avanti. “