Árbitros da MLB: Vladimir Guerrero Jr., Garrett Crochet e Tarik Skubal entre aqueles que ganharam grandes aumentos

Quinta-feira marcou o dia de envio de salários de arbitragem na Liga Principal de Beisebol, o prazo para as equipes e seus jogadores elegíveis para arbitragem enviarem valores salariais para a temporada de 2025. Especificamente, o prazo para inscrição é às 20h ET, com um prazo flexível de 13h ET. para acordos contratuais.

Resumindo, o jogador apresenta o salário que acredita que deveria receber em 2025, e a equipe apresenta o salário que acredita que ele deveria receber em 2025. Caso discordem, vão a uma audiência de arbitragem onde cada lado expõe o seu caso e um Três- O painel individual escolhe o salário que o jogador enviou ou o salário que o time enviou. Nada intermediário. As audiências de arbitragem começarão ainda este mês..

A grande maioria dos jogadores elegíveis para arbitragem assina contratos de um ano para a próxima temporada antes do prazo final de apresentação. Apenas alguns apresentam valores salariais e menos ainda vão a uma audiência. As audiências podem ser controversas (Corbin Burnes disse que está “magoado” por sua audiência com os Brewers em 2023) e ambas as partes tentam evitá-los sempre que possível.

Jogadores com entre 3 e 6 anos de serviço são elegíveis para arbitragem. O mesmo acontece com os jogadores entre os 22% melhores com tempo de serviço entre 2 e 3 anos. Esses jogadores são chamados de Super Two e passam pela arbitragem quatro vezes em vez das três habituais. O limite do Super Two era de dois anos e 132 dias de serviço nesta entressafra (comumente escrito como 2.132).

De modo geral, os salários de arbitragem são baseados em jogadores comparáveis ​​com o mesmo nível de tempo de serviço. Um jogador com três anos de serviço que superasse um jogador com seis anos de serviço poderia ter um salário menor em 2025 devido, bem, ao tempo de serviço. O tempo de serviço é importante na arbitragem. Não se trata apenas de desempenho.

Aqui estão agora as contratações (e não contratações) notáveis ​​do prazo final de apresentação de salários de arbitragem de quinta-feira.

Guerrero evita arbitragem com acordo de US$ 28,5 milhões

O desenvolvimento mais notável na quinta-feira foi que os Blue Jays e a estrela Vladimir Guerrero Jr. concordaram com um acordo de US$ 28,5 milhões para evitar a arbitragem. de acordo com Shi Davidi da Sportsnet.

Guerrero, a um ano da liberdade de ação, venceu os Blue Jays em uma audiência de arbitragem na última offseason. Rumores comerciais da MLB projetam salário de US$ 29,6 milhões para Guerreroe embora não tenha atingido esse número, ele concordou com um dos maiores contratos de um ano de todos os tempos para um jogador elegível para arbitragem.

Estes são os maiores contratos de um ano para jogadores elegíveis para arbitragem:

Juan Soto, Yankees 2024: US$ 31 milhões Shohei Ohtani, Anjos de 2023: US$ 30 milhões Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays 2025: 28,5 milhões Mookie Betts, Dodgers 2020: US$ 27 milhões Nolan Arenado, Montanhas Rochosas 2019: US$ 26 milhões

Guerrero é um Super Two e ganhou um total de US$ 42,3 milhões em seus primeiros três anos de arbitragem entre 2022 e 2024. Seu salário em 2025 elevará os ganhos de sua carreira para mais de US$ 70 milhões ao longo de seus quatro anos de arbitragem. O recorde de mais dinheiro ganho por meio de arbitragem são os US$ 79,6 milhões de Soto em seus quatro anos como Super Two, de 2021 a 2024.

Pais assinam Arraez e Cessar

Tem sido uma entressafra muito tranquila para os Padres, que têm discórdia no nível de propriedade e uma folha de pagamento estimada em 2025 que é quase US$ 20 milhões maior do que a folha de pagamento de 2024. Luis Arraez e Dylan Cease, dois jogadores que entram em suas últimas temporadas sob o controle da equipe, ambos estão no bloco comercial já que San Diego busca reduzir a folha de pagamento e liberar dinheiro para atender a outras necessidades do elenco (campo esquerdo, apanhador, retrocesso de rotação, etc.). Na quinta-feira, os Padres fecharam contratos de 2025 com Arraez (US$ 14 milhões) e Cease (US$ 13,75 milhões), o que não os tira do bloco comercial. Significa apenas que os seus salários de 2025 estão garantidos e que os parceiros comerciais interessados ​​sabem agora exactamente quanto irão ganhar na próxima época. A eliminação da incerteza salarial poderia desencadear negociações comerciais.

Extensões falantes de crochê Donovan

O ás do Red Sox, Garrett Crochet (US$ 3,8 milhões), estava entre os jogadores que concordaram com contratos de um ano antes do prazo final de quinta-feira, e um acordo de longo prazo poderia acontecer. Crochet e os Red Sox discutiram uma extensão de vários anos. Os Cardinals e o super utilitário Brendan Donovan fizeram o mesmo. por MLB.commas os dois lados não conseguiram chegar a um acordo na quinta-feira e, em vez disso, trocarão valores salariais. Mesmo depois de assinar seu contrato de 2025, Crochet (e qualquer jogador elegível para arbitragem) ainda pode negociar uma extensão de longo prazo. Ele e os Red Sox podem assinar uma extensão que começa em 2026 ou até mesmo cancelar seu contrato de 2025 e assinar o contrato de longo prazo imediatamente. O prazo de quinta-feira não significa que seja tarde demais para assinar uma prorrogação de vários anos.

Outros notáveis

Várias dezenas de jogadores passam pelo processo de arbitragem a cada offseason. Aqui estão os outros jogadores que concordaram com um contrato de 2025 no valor de pelo menos US$ 7 milhões antes do prazo final de quinta-feira:

Framber Valdez, Astros: US$ 18 milhões

Zac Gallen, Diamondbacks: 13,5 milhões de dólares

13,5 milhões de dólares Randy Arozarena, Marinheiros: 11,3 milhões de dólares

11,3 milhões de dólares Josh Naylor, Diamondbacks: 10,9 milhões de dólares

10,9 milhões de dólares Tarik Skubal, Tigres: 10,15 milhões de dólares

10,15 milhões de dólares Ranger Suárez, Phillies: 8,8 milhões de dólares

8,8 milhões de dólares Brady Singer, Vermelhos: US$ 8,75 milhões

US$ 8,75 milhões Cedric Mullins, Orioles: US$ 8.725 milhões

US$ 8.725 milhões Devin Williams, Yankees: US$ 8,6 milhões

Ryan Helsley, cardeais: 8,2 milhões de dólares

8,2 milhões de dólares Daulton Varsho, Blue Jays: 8,2 milhões de dólares

8,2 milhões de dólares Aaron Civale, cervejeiros: US$ 8 milhões

US$ 8 milhões Lane Thomas, Guardiões: US$ 7.826 milhões

US$ 7.826 milhões Taylor Ward, Angeles: US$ 7.825 milhões

US$ 7.825 milhões Alec Bohm, Phillies: 7,7 milhões de dólares

7,7 milhões de dólares Logan Gilbert, Marinheiros: 7,65 milhões de dólares

7,65 milhões de dólares Néstor Cortés, Cervejeiros: 7,6 milhões de dólares

Deve-se notar que os jogadores que assinam antes do prazo de inscrição (ou seja, todos os listados acima) recebem contratos totalmente garantidos. No passado, os contratos de pré-arbitragem e arbitragem não eram garantidos, e os jogadores liberados no treinamento de primavera recebiam 30 ou 45 dias de pagamento de buyout, dependendo do momento da liberação. Agora, se ele assinar antes do prazo de inscrição, ficará com o salário integral da temporada.

Tucker e Duran entre jogadores não contratados notáveis

Como sempre, vários jogadores não conseguiram chegar a um acordo sobre os contratos antes do prazo final de quinta-feira. Alguns desses jogadores aceitarão contratos até 2025 nas próximas semanas, caso em que a apresentação dos valores salariais não terá sido mais do que um passo no caminho. Outros não aceitarão o contrato e irão a uma audiência de arbitragem. Entre os jogadores que não concordaram com um contrato de 2025 até o prazo de quinta-feira estavam Kyle Tucker (Cubs), Jarren Duran (Red Sox), William Contreras (Brewers), Michael King (Padres), Brendan Donovan (Cardinals), Jorge Mateo (Orioles ), Mickey Moniak (Anjos), Lars Nootbaar (Cardeais), Johan Oviedo (Piratas), Andre Pallante (Cardeais), Luis Rengifo (Anjos), Dennis Santana (Piratas) e Taylor Walls (Raios).