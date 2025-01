Arizona tops Iowa State in OT dopo Caleb Love Half-Court Buster

Tucson, Ariz.-Caleb Love ha colpito l’ascensore alla fine dell’ascensore per metà e ha fatto altri due 3 coti negli straordinari, si è concluso con 22 punti e ha sollevato l’Arizona a 86-75 vittorie sull’Iowa statale n. 3 lunedì sera .

I cicloni (17-3, 7-2 Big 12) sembravano quando Joshua Jefferson ha colpito uno dei due tiri liberi, i restanti 2,2 secondi, ma è rimasto troppo tempo sulle lezioni.

L’amore, che era 3: 10 in 3 s, ha preso alcuni dribbling e bloccato nel suo tiro chiamato il logo “Best Moment of My Life” -Midcourt e ha inviato un ruggito tramite il McKale Center.

Love ha poi colpito due angoli 3 in straordinario e Carter Bryant ha aggiunto un altro alla prima vittoria di Cap Arizona sull’avversario della Top-5 come una squadra intrepida della sconfitta 3 UCLA nel 1979.

“Stavano meglio nella regolamentazione di noi – stai solo cercando di appendere lì e avere una possibilità”, ha detto l’allenatore dell’Arizona Tommy Lloyd. “Despair 3 probabilmente non era alcuna possibilità di provare a dare, ma ha creato per un grande teatro. … È stato un grande momento per il basket in Arizona.

L’impulso di Love sul cicalino è stata la sua seconda carriera o goal di gioco negli ultimi 10 secondi; Come secondo anno, Carolina del Nord contro Syracuss 28.

1. 2nd/ot Complessivamente 3-14 7-15* 3-pp FG PCT 21% 47% APRIRE 0-5 5-9 *L’amore ha colpito la finale di 3 tentativi – Ricerca ESPN

“Hai dovuto rinunciare a Dio in quel momento”, ha detto Love a proposito del suo tiro lunedì. “Pratichiamo metà dei corsi di tiro, sai che è divertente. Stiamo facendo un colpo in pratica e, come ho detto, devo rinunciare a Dio e questo era tutto.

L’amore ha notato che avrebbe sempre fiducia in se stesso per continuare a sparare, se “1 su 10 o 10 a 10 … devi avere fiducia in te stesso che un altro entri dentro”.

Tobe Awaka si è concluso con 17 punti e 12 rimbalzi per Wildcats (14-6, 8-1).

Tamin Lipsey ha segnato 18 punti e Keshon Gilbert ha aggiunto 17 per guidare i cicloni.

Lo Stato Iowa ha guidato sette nel primo tempo prima che l’Arizona rispondesse con il più grande quest’anno contro i Cicloni e guadagnasse 16 punti diretti per aumentare 34-25.

Lipsey, che aveva 14 punti nel primo tempo, ha tirato i cicloni fino a 34-30 nell’intervallo all’angolo 3.

I cicloni avevano talento per avvicinarsi, ma dopo aver lanciato l’amore cadde. È stata la loro quinta perdita per un intrepido avversario come una squadra top-5 e la seconda in questa stagione (18 gennaio nella Virginia Occidentale).

L’Arizona ha superato lo stato dello Iowa 15-4 negli straordinari; La vittoria Wildcats a 11 punti ha legato il suo più grande nel gioco OT nella storia del programma. Lo stato dello Iowa ha sparato 1 su 6 e ha avuto tre fatturati nel periodo successivo.

La ricerca ESPN e Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.