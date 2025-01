Arizona vs. Predição do estado do Arizona, escolha, espalhamento, probabilidades de jogo de basquete, onde ver, canal de televisão, transmissão

Uma das equipes mais populares do Basketball da Universidade enfrenta um teste de rivalidade quando o Arizona viaja para o Estado do Arizona para um confronto de sábado de alto risco na CBS. Os Wildcats (14-6, 8-1 Big 12) venceram confortavelmente as duas reuniões na última temporada, mas enfrentarão um teste mais difícil este ano contra um grupo aprimorado de Sun Devils (12-8, 3-6) que estão na conversa do torneio da NCAA.

O Arizona ficou no número 10 no top 25 da AP quando a temporada começou, mas um começo de 4-5 eliminou os Wildcats da pesquisa na primeira semana de dezembro. No entanto, os Wildcats endireitaram o navio com 10 vitórias em seus últimos 11 jogos para aproveitar a posse exclusiva de um segundo na classificação Big 12 e ameaçar retornar às classificações.

O estado do Arizona foi na direção oposta após um início de 8-1 com um começo desigual para a liga. Mas com vitórias sobre o Novo México, Santa María e Virginia Occidental em seu currículo, o Sun Devils ainda é considerado um dos “primeiros 4 fora” na entrega de Jerry Palm no fim de semana.

A ASU é uma equipe equilibrada com seis jogadores com uma média de pontos duplos, enquanto o Arizona é chefiado pelo veterano Mercurial Guardian Caleb Love. O atual jogador do Pac-12 forçou os Wildcats a uma emocionante vitória extra sobre o estado de Iowa na segunda-feira. Ele procurará seguir isso com outro grande jogo, já que o Arizona procura solidificar como um candidato ao título da Conferência Superior.

Como ver o Arizona vs. Arizona State Live

Data: Sábado, 1 de fevereiro | Tempo: 13h

Localização: Desert Financial Arena – Tempe, Arizona

TV: Cbs | Transmissão ao vivo: CbsSports.com, CBS Sports Application (Livre)

Comunicar Paramount+ com o Showtime (Experimente de graça)

Arizona vs. Previsão do Estado Arizona, selecionado

Quando o Arizona começa, pode ser difícil parar. Os Wildcats estão localizados pela primeira vez no Big 12 em anotações com 79,6 pontos por jogo da conferência, e não se trata apenas de aumentar uma tonelada de triplos de alta variância. A equipe do treinador Tommy Lloyd também cria uma tonelada de aparência de 2 pontos e atinge a linha de lance livre. Se o amor de Caleb está batendo do lado de fora, o Arizona se torna letal. A pontuação pode ser uma tarefa às vezes para o Sun Devils e pode ter dificuldade em mantê -la perto do fim. Escolha: Arizona -7

Quem vai ganhar e cobrir em cada jogo de basquete universitário? Visite Sportsline para obter seleções do modelo que simula cada jogo 10.000 vezes e aumentou mais de US $ 1.200 para jogadores de US $ 100 em suas melhores seleções diferenciais qualificadas nos últimos seis anos.