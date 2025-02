Arjun Deshwal Powerrs Uttar Pradesh para garantir o ouro no torneio Kabaddi para homens

Himachal Pradesh ganhou a medalha de ouro no torneio feminino de Kabaddi nos Jogos Nacionais de 2025.

O desempenho de 19 pontos de Arjun Deshwal atirou em Uttar Pradesh para vencer Pawan Sehrawat Chandigarh na final dos 38 Jogos Nacionais em Uttarakhand. A máquina de invasão foi implacável desde o início neste jogo, sem escassez de trocas furiosas, já emitido Shubham de um green card no primeiro minuto.

Depois de alcançar um ataque multipunto em sua primeira incursão, ele fez uma declaração a Pawan Sehrawat em sua segunda incursão que estava lá para o troféu. Pawan fez um forte retorno com dois ataques multipunto nos primeiros 10 minutos e levou o placar em 16-9. Era um jogo de gato e rato, com os 10 minutos seguintes para liderar por 25-22 no intervalo.

Foi um show de Arjun Deshwal, pois levou ao ataque para fazer dois nos primeiros cinco minutos do segundo tempo. Pawan tentou sua parte junto com o novo jovem jogador da 11ª temporada da Liga Pro Kabaddi, Ayan Lochab, mas o ataque de Arjun e Vinay Tevathia foi imparável desde que Uttar Pradesh pegou a medalha de ouro pela segunda vez em três temporadas.

Himachal Pradesh vence o torneio feminino

No início do dia, a final feminina de Kabaddi viu um jogo fechado com Himachal Pradesh completando suas medalhas de ouro nos Jogos Nacionais. Os atuais campeões enfrentaram Haryana na final e, como ambas as equipes apresentaram apresentações emocionantes no estágio da liga, a final devia ser uma disputa próxima. Cabia às expectativas na reunião de 30 minutos.

Dirigido pelo medalhista de ouro dos Jogos Asiáticos, Pushpa Rana, Himachal mostrou suas intenções claras de controlar o jogo desde o início, enquanto corre para uma vantagem de 3 a 0. Haryana queria defini-lo e, uma vez que isso aconteceu, eles correspondiam às pontuações por 5-5. Depois que Pushpa voltou ao tapete, ele rapidamente obteve sua reunião para obter uma pequena vantagem, com uma pontuação de 10-8 para meio período.

A Himachal aumentou seu compromisso no segundo tempo de fortalecer sua liderança e, uma vez que eles afetaram um total para obter uma vantagem saudável, foi reduzido à consolidação desacelerando o jogo para o qual Haryana não teve respostas. A HP levou a final de 27-22 para concluir sua terceira medalha de ouro em três jogos consecutivos.

