Arkansas State Red Wolves x Georgia State Panthers Informações sobre transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

Panteras do Estado da Geórgia @ Lobos Vermelhos do Estado de Arkansas

Registros atuais: Georgia State 7-11, Arkansas State 13-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Sun Belt agendado para o início dos Arkansas State Red Wolves e Georgia State Panthers às 15h30 horário do leste dos EUA no sábado, na First National Bank Arena. O ímpeto certamente está a favor dos Lobos Vermelhos, já que o time acumulou 11 vitórias consecutivas em casa (desde a temporada passada), enquanto os Panteras sofreram seis derrotas consecutivas fora de casa.

O Arkansas State entra no jogo com uma grande vitória contra a Louisiana na quinta-feira, algo que alguns apostadores vêm de um quilômetro de distância. O estado de Arkansas feriu a Louisiana com uma vitória clara por 83-63. O jogo ficou praticamente decidido no intervalo, quando o placar já estava em 44 a 24.

O Arkansas State trabalhou em unidade e terminou o jogo com 17 assistências. A equipa tem vindo a melhorar muito nesse aspecto: já melhorou o seu total de assistências em três jogos consecutivos.

Enquanto isso, o estado da Geórgia infelizmente testemunhou o fim de sua seqüência de três vitórias consecutivas na quarta-feira. Eles levaram uma rebatida de 94-80 na coluna de derrotas nas mãos do Texas State.

O Arkansas State tem se saído bem recentemente, vencendo oito das últimas dez partidas, dando um bom impulso ao seu recorde de 13-5 nesta temporada. Quanto ao estado da Geórgia, sua derrota caiu para 7-11.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: o Arkansas State varreu as tabelas nesta temporada, com média de 40,6 rebotes por jogo. Não é como se o estado da Geórgia estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de 38,7. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Arkansas State e Georgia State estavam cabeça a cabeça quando os times jogaram pela última vez em dezembro de 2023, mas Arkansas State saiu de mãos vazias após uma derrota por 91-90. O estado de Arkansas terá mais sorte em casa do que na estrada?

História da série

Georgia State venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Arkansas State.