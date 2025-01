Armando Sadiku, do FC Goa, descreve o ‘trabalho duro’ como fundamental para os jogadores indianos na ISL

O atacante do Gaurs faz uma declaração contundente sobre os jogadores indianos que esperam jogar pela Índia.

O atacante albanês do FC Goa, clube da Super League Indiana (ISL), Armando Sadiku, compartilhou recentemente suas idéias sinceras sobre o futebol indiano em uma entrevista recente à mídia ISL. O jogador de 33 anos deu alguns conselhos especialmente aos jogadores da seleção indiana de futebol.

Vencedor do ISL Shield e da Durand Cup, o albanês obteve notável sucesso nas competições de clubes de futebol indianos. Ao falar sobre a oportunidade única apresentada aos jogadores indianos em Goa de jogarem sob o comando do técnico da seleção indiana, Manolo Marquez, Sadiku fez algumas revelações interessantes.

Jogadores indianos deveriam estar mais famintos por vagas na seleção nacional

Ao compartilhar sua conexão emocional ao representar seu país, Sadiku compartilhou seus pensamentos apaixonados sobre o assunto. Sadiku afirmou: “Se a minha seleção, a Albânia, me ligasse agora, eu iria de carro e não de avião, porque amo o meu país e adoro jogar pela minha seleção”.

O atacante de 33 anos compartilhou como ele incentiva seus conterrâneos indianos em Goa a aproveitarem ao máximo esta oportunidade única para reivindicar suas reivindicações. Ao incentivar os jogadores a mostrarem sua fome e comprometimento em campo, o albanês afirmou: “E a galera aqui na Índia fala, ok, não tem problema, se você me levar, me leve, se você não me levar, não tem problema .”

Desejo o principal conselho de Sadiku para jogadores indianos

Durante a entrevista à mídia ISL, Sadiku foi questionado se os jogadores indianos talvez fossem muito tímidos para abordar seu treinador sobre oportunidades na seleção nacional. O albanês rejeitou categoricamente a ideia, afirmando que não se trata de timidez, mas sim da intensidade da vontade de jogar pelos Tigres Azuis.

Ele disse: “Você deve querer algo muito fortemente. E se você quiser, você pode ter. E jogar pela seleção indiana acho que é o sonho de todo jogador. Sim, sim. E se você sonha alguma coisa, você deve treinar muito.”

Segundo Sadiku, jogar pela seleção nacional deve ser o maior sonho de todo jogador e pede aos jogadores indianos que mostrem a determinação e o trabalho árduo necessários para jogar ao mais alto nível.

Os comentários do atacante do Gaurs esclarecem a mentalidade que os jogadores indianos deveriam adotar para melhorar seu jogo e garantir uma vaga na seleção indiana. Com Márquez continuando a supervisionar as responsabilidades do clube e do país, os jogadores indianos, especialmente no FC Goa, têm uma oportunidade de ouro para impressionar um treinador que poderá moldar as suas carreiras internacionais.

Embora as palavras de Sadiku sirvam de inspiração e de alerta para os jogadores de futebol indianos, cabe a estes últimos aproveitar as oportunidades únicas que lhes são apresentadas e lutar para alcançar a grandeza no cenário internacional.

Os jogadores do FC Goa têm uma oportunidade única

Ao compartilhar abertamente suas idéias sobre os jogadores indianos em Goa, Sadiku enfatizou a importância de ter Márquez como técnico da seleção nacional e do clube. Ele partilhou que a presença do espanhol deve servir de influência diária para que os jogadores do clube melhorem e impressionem.

Ao destacar o quão raro e especial é para os jogadores indianos ter o técnico da seleção nacional trabalhando com eles regularmente, Sadiku afirmou: “Acho que se eu sou indiano e tenho o técnico da seleção comigo, treinando todos os dias, oh meu Deus Vou fazer todo o treino para mostrar para ele, olha, quero vir para a seleção, e vou falar para ele, por favor, me traga para a seleção.”

