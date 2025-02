O Liverpool sofreu uma saída humilhante da Copa da Inglaterra, quando o Campeonato de Fighting de Plymouth terminou a oferta quatro vezes com uma impressionante vitória de 1-0 na quarta rodada no domingo. A decisão de Arne está emitindo uma equipe de Liverpool enfraquecida retornou a persegui -lo, e o nervosismo épico de Plymouth em Home Park na segunda metade de Ryan Hardie no segundo tempo. Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Andrew Robertson e Cody Gakpo estavam entre as estrelas em repouso quando a máquina fez 10 mudanças da equipe que, na quinta-feira, jogou o Tottenham por 4 a 0 na segunda etapa da Copa da Liga. Em uma primeira temporada extremamente bem -sucedida responsável pelo Liverpool, foi um erro raro do ex -chefe do Feyenoord.

A quarta derrota de Liverpool em todas as competições nesta temporada foi apenas pela terceira vez, quando os líderes da Premier League não foram atrofiados no lugar.

Foi apenas pela quarta vez que a equipe da Premier League foi eliminada da Copa da Inglaterra pelo clube da divisão inferior.

Agora, o Liverpool deve se afastar com vergonha de suas infelizes viagens ao país ocidental para o último Merseyside Derby no Goodison Park contra o Everton na quarta -feira.

O Liverpool não precisa de pânico, porque a vitória sobre o Everton os elevou por nove pontos com o fundo do segundo arsenal na corrida do título.

Os Reds também estão na Liga dos Campeões nos últimos 16 anos e, em março, eles enfrentarão Newcastle na final da Copa da Liga.

“Não tivemos um dia muito bom. Este resultado é o resultado “, disse o slot.

“Não posso dizer que os meninos não lutaram, ambas as equipes mal criaram uma chance, e então houve um castigo. Cabe a um momento em tal jogo. Este momento foi para eles e eles merecem.

O campeonato da famosa vitória sobre o Liverpool durante a luta pelo Plymouth a partir da parte inferior do campeonato não foi difícil para o gerente da Argyle, Miron Muslica, que era um refugiado da Bósnia da Guerra quando criança.

O Musliczym – empregado por Plymouth para substituir o Wayne Rooney lento em janeiro – foi forçado a se mudar para a Áustria aos nove anos de idade depois de escapar da cidade natal de Bihac após o cerco das forças sérvias em 1992.

Plymouth já venceu a equipe da Premier League Brentford na terceira rodada, mas sua vitória contra o West Brom no fim de semana passado foi a primeira no campeonato a partir de novembro.

Nessas circunstâncias, o excelente desempenho de Plymouth será um dos maiores tons gigantescos da Copa da Inglaterra.

– Miséria do Liverpool –

Sob o sol de inverno na costa de Devon, a composição inerte de Liverpool ficou ainda mais fraca quando Joe Gomez nasceu no início do primeiro tempo.

Até 36 minutos, o Liverpool reuniu um alvo quando a busca da longa faixa James McConnell foi respondida por Conor Hazard.

O slot usava uma expressão irritável, que resumia a letargia de Liverpool, mesmo antes de o chute de Daro Gyabi ser bloqueado pelo braço levantado de Harvey Elliott aos 54 minutos.

Foi um castigo claro, e Hardie manteve sua paz para enviar Caoimhin Kelleher no lugar errado.

Diogo Jota e Darwin Nunez foram recusados ​​pequenos lances defensivos da ameaça durante a prisão, quando o Home Park explodiu por ocasião do resultado incrível.

Os lobos navegaram para a quinta rodada, quando dois gols em um espaço de 39 segundos selaram a vitória por 2-0 em Blackburn do segundo nível.

Organizando apenas dois pontos acima do terço inferior no voo inglês, a equipe de Vitor Pereira enviou uma pausa bem -vinda da luta para evitar a queda na Premier League.

Os Wolves, que não estavam na final da Copa da Inglaterra desde que venceram recentemente a competição em 1960, avançaram aos 33 minutos, quando o tiro de João Gomes derrotou a baixa tentativa de salvar Balazs.

Menos de um minuto depois, os lobos dispararam novamente quando o passe de Nelson Semedo enviou Matheus Cunha Racing, e o ataque impressionante do atacante brasileiro assobiou em um canto distante.

O chefe insuficiente do Tottenham Ange Postecoglou não pode se dar ao luxo de sair da Copa de outro quando sua equipe visita o Aston Villa em uma partida de domingo.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).