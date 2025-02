Arne slot de Liverpool Arne depois de um confronto com oficiais

O slot de Liverpool, Arne, foi acusado de autoridades ofensivas durante o Storma Merseyside Derby de quarta -feira, em Everton. O slot foi mostrado um cartão vermelho depois de se aproximar do juiz Michael Oliver em um estágio quente em campo no último apito após o empate por 2-2. Liverpool ficou furioso que o corretor do tempo do tempo de detenção de James Tarkowski não fosse permitido devido à suposta pressão do atacante de Toffi no zagueiro de Reds Ibrahim Konate.

O assistente Slote, Sipke Hulshoff, também foi lançado durante uma briga com Oliver no último Derby Merseyside em Goodison Park, antes de Everton se mudar para o novo estádio na próxima temporada.

De acordo com a Associação de Futebol, a máquina supostamente operou da maneira errada e/ou usou palavras ofensivas e/ou ofensivas e/ou comportamento contra o árbitro da partida e o assistente do árbitro após a partida.

O meio -campista de Liverpool, Curtis Jones e Abdoulaye Doucoure Everton também foram enviados após o último apito, e Jones empurrou com raiva Doucoure depois que ele comemorou os fãs do Reds.

Ambos os clubes também foram acusados ​​de “seus jogadores e/ou residentes da área técnica se comportando da maneira errada e/ou provocativa após o apito final”.

Slot, Hulshoff, Liverpool e Everton precisam dar respostas apropriadas até quarta -feira, o que significa que o Reds Head estará disponível no banco da partida da Premier League Lidera contra o Wolves em Anfield no domingo.

No início da sexta -feira, o slot aceitou que ele cometeu um erro com seu comportamento porque foi pego em uma atmosfera hostil em Goodison Park.

“As emoções me melhoraram. Se eu pudesse fazer de maneira diferente, se olhasse para trás, gostaria de fazê -lo de maneira diferente e espero fazer isso de maneira diferente na próxima vez “, disse ele a repórteres.

“Eu deveria estar trabalhando de maneira diferente após a partida, mas é um esporte emocional, e às vezes os indivíduos tomam más decisões e eu definitivamente o fiz”.

David Moyes, gerente do Everton, disse na sexta -feira que respeita a ação ardente do slot quando lutou pela proteção de sua equipe.

“Eu me sinto um pouco atrás da máquina Arne. Quando eu era um gerente mais jovem, sempre me envolvi em coisas quentes “, disse ele.

“E ele também me diz que cuida de seu clube e luta por seus jogadores. Eu acho que quando você tenta um pouco, volta e diz: “O que eu fiz lá? “.

“Eu tive muitos momentos e muitos dos que não tenho orgulho. Mas todos nós temos que lutar contra o nosso próprio canto.

