Arne Slot parla della possibilità di Harry Maguire di pareggiare 2-2

Punta sulla defunta signorina Maguire





Domenica sera il Liverpool ha condiviso la vittoria contro il Manchester United in Premier League.



I giganti del Merseyside sono entrati in partita come fortemente favoriti a causa della forma tra le squadre.

Tuttavia, lo United li ha battuti per la maggior parte della partita e non è stato in grado di ottenere una vittoria a sorpresa.

La partita finì sul 2-2, ma Harry Maguire ha avuto una facile possibilità di trovare un vincitore drammatico.

Joshua Zirkzee gli ha messo la palla sul piatto negli ultimi secondi, ma Maguire ha infilato il suo tiro sopra la traversa.

Alla domanda sull’ultima possibilità di Maguire, Slot ha riconosciuto che i Reds avrebbero potuto perdere la partita alla fine.

Ha detto: “Avevano la possibilità di (Harry) Maguire.

“Abbiamo avuto molte più occasioni di loro, ma alla fine avremmo potuto sicuramente perderle con l’occasione di Maguire”.

Dopo questo risultato il Liverpool ha sei punti di vantaggio sull’Arsenal, secondo in classifica. Hanno una partita in mano contro l’Everton.