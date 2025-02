Arne Slot su Everton-Livemerpool Red: le emozioni sono migliorate da me

Il capo del Liverpool, Arne Slot, ha ammesso di rammaricarsi del suo comportamento, che ha visto di inviarlo dopo l’ultimo fischio del Derby del Merseyside mercoledì e ha detto che lo avrebbe “fatto diversamente” la prossima volta.

Lo slot è stato respinto dal giudice Michael Oliver nel Goodison Park durante la scena caotica che ha visto quattro cartellini rossi regalati dopo una lite fisica tra Curtis Jones‘,, Abdoulaye Doucouré Ed entrambi i set di giocatori.

Il gioco si è concluso con un drammatico pareggio per 2-2 grazie al difensore Everton James Tarkowski98. Un equalizzatore minuto.

L’allenatore olandese deve ora aspettare che se verrà addebitato dall’associazione di calcio, che deve comunicare qualsiasi sanzione proposta dal Liverpool entro e non oltre lunedì.

“Quello che è successo è stato cinque volte, quando ha concluso otto, le emozioni mi hanno migliorato”, ha detto lo slot venerdì durante una conferenza stampa.

“Se potessi farlo diversamente, spero di farlo la prossima volta.”

Questa è la prima volta che uno slot parla dell’incidente. Mercoledì non è stato in grado di fornire un postmatch della conferenza stampa per le regole della Premier League che circonda la sospensione degli allenatori.

“Molte cose mi hanno lasciato piuttosto emotivo nella prossima volta”, ha aggiunto lo slot. “C’è stato un VAR incidente per due minuti quando ho pensato che potesse essere un fallo e poi potrebbe essere fuorigioco.

Arne Slot è stato inviato dopo aver interagito con l’arbitro Michael Oliver dopo l’ultimo fischio di Derby Merseyside. Immagini Nick Potts/Pa via Getty Images

Quando ha chiesto alle azioni di Jones: il centrocampista ha spinto Doucouré dopo averlo visto interagire con la visita dei fan di Liverpool, lo slot ha detto che aveva ammirato il suo spirito, ma gli avrebbe parlato di modi migliori per avvicinarsi alla situazione.

“Mi piace molto per costruire una squadra, ma ci sono altri modi per la squadra e i fan. Ne parlerò”, ha detto lo slot.

“Lo stesso per me, avrei dovuto agire in modo diverso dopo il gioco. Ma è anche uno sport emotivo, e talvolta le persone prendono una decisione sbagliata e sicuramente prendeva.”

Doucouré e Jones sono stati anche mostrati carte di arbitro rosso Michael Oliver, così come l’assistente di Liverpool Sipke Hulshoff.

Sia Liverpool che Everon hanno condannato l’abuso razzista, che ha ricevuto dopo la partita, e lo hanno descritto come “punibile” e che “non sarebbe stato tollerato”.

Liverpool è rimasto presto in ritardo a Goodison Park ScommettereUna grande superficie prima Alexis Mac Allister Rinnovata parità con intestazioni intelligenti nel primo tempo. Muhammad ha torto Sembrava abbastanza per dare la vittoria della festa di Slot con il suo 73. Un minuto di colpo prima della metà della chiamata di Tarkowski assicurava che la preda fosse condivisa nell’ultimo derby locale al famoso stadio Everton.

“Ho sentito immediatamente dopo che l’arbitro ha gettato il fischio che abbiamo perso due punti”, ha detto lo slot.

“Non mi sono sentito costantemente più di 98 minuti, come se fossimo quelli che vincono la partita. Sembrava lo stesso gioco e che il sorteggio sarebbe stato un risultato giusto, ma con noi, che ha portato dopo 97 minuti, eravamo abbastanza vicini alla vittoria, quindi era come se fossimo caduti due punti.

“Ma penso che abbiamo vinto anche molto mercoledì. Quello che intendo, quando guardo la solidarietà della squadra, insieme ai fan quanto hanno combattuto insieme per ottenere il risultato sopra la linea. Siamo stati apprezzati così tante volte in questa stagione come possono giocare questi giocatori, ma mercoledì hanno mostrato il loro sito diverso.

“Secondo me, erano anche molto meglio di un anno fa (quando Liverpool ha perso 2-0 a Goodison Park). Erano mentalmente così forti durante il gioco che è stato giocato per loro nelle circostanze più difficili. Rimanere. Strong insieme, combatti così duramente per essere così mentalmente forte che mi dà grande fiducia per i prossimi 14 giochi.

Editori birichini 2 correlati

“Sapevo già come potevano giocare, ma la coesione mi mostra che siamo una squadra molto difficile da battere”.

Liverpool è ora in cima al tavolo della Premier League in cima ad Anfield in cima alla tabella della Premier League.

“Vorremmo passare a nove punti, sarebbe meglio di sette”, ha detto lo slot.

“Prendiamo anche molti aspetti positivi dal gioco. Non calcio, perché non abbiamo giocato il nostro miglior gioco in termini di tenuta la palla, ma devo concedere un prestito a David Moyes perché è arrivato e ha reso davvero difficile per noi.

“Eravamo mentalmente molto più forti della scorsa stagione, siamo scesi 1-0 e abbiamo condotto fino a 97 minuti.”