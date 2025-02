"Arremesso direcionado": Virat Kohli fãs Slam Jos Buttler depois de outro show da Índia

A Índia continuou a corrida dominante pela Inglaterra e se registrou no domingo a vitória em quatro gols no segundo ODI. Jogando em Cuttack, os anfitriões mostraram outra apresentação brilhante para obter uma vantagem inesperada de 2 a 0 sobre a Inglaterra em uma série de três partidas. O maior positivo para a Índia veio com o capitão Rohit Sharm, que lutou por seu pequeno remendo e enfiou seu século 32, quando os anfitriões correram o alvo 305 em 44,3 antes. No entanto, a estrela de Virat Kohli registrou outro programa sombrio, trazendo apenas cinco corridas de oito bolas.

Kohli foi lançado em 20 por Adila Rashid, quando o spinner de estrela prendeu a estrela indiana com a maior fraqueza – lá fora. Kohli foi Bambox por girar quando a bola tocou a borda externa, e Wicketkeper Phil Salt não cometeu um erro e pegou pesca brilhante atrás dos troncos.

Quando Kohli voltou ao abrigo, muitos de seus fãs foram partidos no coração e culpou o Szypera da Inglaterra Jos Buttler por seu lançamento. Apenas uma bola antes do lançamento, Kohli jogou na direção do próximo fora da entrega fora de Rashid.

A bola foi em direção a Buttler, que a reuniu e acabou a jogando de volta para Kohla. Ele rapidamente levantou a mão em um pedido de desculpas. O bolo indiano reconheceu seu pedido de desculpas, também levantando a mão.

No entanto, os fãs de Kohla não aceitaram o momento em que começaram a mídia social e culparam o buttler por quebrar deliberadamente a concentração de Kohla.

Este arremesso deliberado na virata kohli de Jos Butler levou à perda da concentração de Kohla.

Tenho certeza de que eles sentirão o calor durante o IPL.

Agora, para o “lobby em Mumbai” para garantir uma vitória confortável para a Índia. – Akash Agrawal (@akashagrawal_1) 9 de fevereiro de 2025

Após a partida, Buttler elogiou Rohit pela partida vencedora e disse que suas baterias deveriam bombear o jogo para saltar.

“Eu pensei que tínhamos feito muitas coisas bem, temos uma boa posição com um bastão. Precisávamos de alguém que empurrou e nos levou para 350. Ele satisfaz Rohit, ele estava perfeitamente impressionando que piscou o vôo no críquete de ODI.

“Jogamos no PowerPlay maravilhosamente, precisávamos de alguém que pudesse começar e o resultado por volta de 330-350 seria defensivo. Basta tomar medidas na direção certa, não há resultados, mas devemos continuar e ser positivos “, acrescentou.

O terceiro e o último ODI de uma série de três partidas será disputado na quarta -feira em Ahmedabad.