Arrestato un uomo di Las Vegas in relazione al piano di scommesse di Jontay Porter

Un uomo di Las Vegas è stato accusato di un programma di scommesse illegali che ha coinvolto l’ex giocatore dei Toronto Raptors Jontay Porter, che si è dichiarato colpevole di aver manipolato le sue prestazioni per scopi di gioco ed è stato bandito dalla NBA.

Shane Hennen, 39 anni, è stato arrestato domenica mattina all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. Lunedì è prevista la sua prima apparizione davanti alla corte federale.

ESPN ha contattato l’avvocato di Hennen per un commento.

I pubblici ministeri affermano che Hennen ha ricevuto informazioni sul piano da cospiratori che erano in contatto con Porter, ha distribuito suggerimenti ad altri giocatori e ha piazzato scommesse tramite agenti.

Porter si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere federale a luglio ed è in attesa di sentenza. In tribunale ha dichiarato di aver partecipato alla frode “per uscire dai grandi debiti di gioco”. Nell’ambito del piano sono stati accusati altri quattro uomini, due dei quali si sono dichiarati colpevoli.

Porter non è nominato nella denuncia contro Hennen, ma i dettagli nel documento corrispondono al suo caso.

Secondo la denuncia, Porter ha subito un infortunio agli occhi mentre giocava per i Raptors in una partita del 22 gennaio 2024 contro i Memphis Grizzlies e gli è stata diagnosticata un’abrasione corneale. Durante quella partita, Porter scrisse a due cospiratori: “Sono tornato negli spogliatoi per controllare la mia vista. Non so se giocherò molto di più. Non inizio il secondo tempo. Ma se è tempo perso , farò un milione di scatti. “

Hennen ha ricevuto uno screenshot di quei testi insieme all’informazione che Porter si sarebbe ritirato anticipatamente dalla partita del 26 gennaio contro i Los Angeles Clippers, secondo la denuncia. I pubblici ministeri hanno detto che un co-cospiratore ha detto a Hennen il 26 gennaio di “chiamare i servizi di emergenza” e ha inoltrato un altro messaggio di Porter che diceva: “Hit pod per grandi numeri. Giocherò i primi 2-3 minuti dalla panchina e quando esco dirò loro che il mio occhio mi sta uccidendo di nuovo.”

Hennen ha anche ricevuto screenshot di due schedine con scommesse sulla sottoperformance di Porter durante la partita del 26 gennaio, secondo il documento. Un affare di $ 29.382 sotto la scommessa sui rimbalzi e sui punti di Porter avrebbe fruttato $ 103.387.

L’accusa afferma che Hennen ha scommesso sulla prestazione di Porter tramite proxy. Dopo la partita del 26 gennaio, Hennen ha mandato un messaggio a un co-cospiratore: “Siamo fortunati”, secondo la denuncia.

A Hennen fu anche detto che Porter avrebbe saltato la partita del 20 marzo contro i Sacramento Kings, citando un malore. In un messaggio, il cospiratore disse a Hennen: “Per favore, non dirlo”. I pubblici ministeri affermano che Hennen ha poi fornito informazioni privilegiate ad altri scommettitori.