Arriverà Juan Soto di Mets, felice che il suo futuro a lungo termine

“Non ancora”, disse Soto con un sorriso. “Ci sto ancora pensando e tutto. È incredibile. Sono davvero felice per questo. Sono davvero felice di sapere dove avrò altri 15 anni.”

Soto è arrivato il suo primo giorno di allenamento di primavera dopo domenica di domenica 7:00 ET, ai giocatori di Mets è stato chiesto di riferire. Prima di vestire la sua uniforme ed è apparso sulla formazione dei media e dei fan, ha subito la solita fisica.

Ha chiacchierato con il manager Carlos Mendoza vicino a Bullpen Mohyls. Ha contattato uno dei numerosi campi posteriori e ha scherzato con i suoi nuovi compagni di squadra e ha sentito saluti di fan.

L’ultima stella Mets Juan Soto ha detto che era domenica “Mi piace essere nei prossimi 15 anni”. Immagini Jim Rassol-Imagn

“Benvenuti nella squadra!” Un uomo esclamò più volte. “Portaci a fama!”

Sotota ha subito la pratica di battere nel gruppo con i veterani nel campo principale nel Clover Park e ha allineato senza sforzo le palle attorno al diamante. Quasi sopra il corpo nel campo centrale dritto, ha rilasciato una palla. Era un business come al solito, anche se non lo era.

“È eccitante”, ha detto Mendoza. “L’hai visto. Tutte le persone. Ci sono molte altre telecamere. Non appena entrò in campo, andò alla gabbia, lo sentì. E quando è entrato nella gabbia del piatto con tutti i ragazzi che erano lì … le teste erano tipo “Ok.”

Per Soto, domenica è stata l’inizio della lunga stabilità. Mets è il suo quarto franchising in meno di tre anni. La sua prossima agenzia libera era l’argomento che lo aveva persistito da quando mancava che aveva rifiutato un contratto di 15 anni di $ 440 milioni dalla Washington Nationals-Organization, che lo firmò dalla Repubblica Dominicana come e un adolescente chiamato Lui alla sua lega principale del campionato il debutto in 19 e ha vinto con lui World Series nel 2019.

Nel luglio 2022 fu sostituito da San Diego Padres, che nel dicembre 2023 lo scambò a New York Yankees. Una stagione di Soto in Bronx è stata un enorme successo. Ha cracciato la carriera 41 corse nazionali con 0,989 OPS, ha contribuito a guidare gli Yankees alla loro prima esibizione delle World Series in 15 anni e è arrivato terzo nella gara della lega degli Stati Uniti e ha preparato un podio per il libero arbitrio all’età di 26 anni. A dicembre ha deciso di passare alle regine e ha segnato la fine dell’incertezza.

“È abbastanza buono quando mi siedo qui per molto tempo e sono seduto sulla stessa sedia per molto tempo”, ha detto Soto. “È davvero eccitante. Non vedo l’ora di vedere come va da anni e come possiamo goderne e accettarlo ogni anno.”

Per Starling Marte, è stato l’arrivo del degrado di Soto. Marte, il principale giocatore a destra di Mets, le tre stagioni precedenti, entra nell’allenamento primaverile, che è previsto per un ruolo più piccolo in un plotone su un battitore designato contro i lanciatori di sinistra, con un inizio occasionale in campo per l’ultimo Anno dei suoi quattro anni, $ 78 milioni.

36 -Year -old Marte ha detto che la squadra era trasparente con lui durante la bassa stagione e lo ha informato dopo aver firmato Soto che poteva essere scambiato. Ma un passo per un veterano di 13 anni non è mai successo.

“Nessuno vuole essere scambiato da una squadra in cui hanno trascorso diversi anni”, ha detto Marte in spagnolo. “Ti abituerai al comfort che provi con il team e il personale. Ma allo stesso tempo vuoi giocare ogni giorno. “

Nel frattempo, Soto sostituisce Marte come la squadra quotidiana della squadra, con alcuni dei battitori, spruzzati nel suo carico di lavoro, ha detto Mendoza. Laddove Soto colpisce la formazione, è meno chiaro: Mendoza ha detto che si aspettava di battere un corto di seconda stella Francisco Lindor-Or il terzo. Soto ha detto che bruciava ovunque la squadra preferisce.

“Ho iniziato la conversazione oggi”, ha detto Mendoza.

Fuori dal campo, Soto, che era circondato da stelle più vecchie nelle sue precedenti fermate, farà un altro passo come pietra miliare in franchising e leader veterano, data la sua posizione e il suo contratto, anche se non lo sta cercando.

“Sono qui per essere la stessa persona che sono stato dal primo giorno”, ha detto Soto. “Questo è Juan Soto. Ora sono solo con un’altra uniforme, ma sarò lo stesso ragazzo.”

Il ragazzo, Mets Hope, aiuterà l’organizzazione a vincere le sue prime World Series in quasi 40 anni nel 2025 o più campionati. Per ora, è di nuovo un nuovo ragazzo, introducendo tutti e ciò che si aspetta di essere la sua transizione finale a un nuovo club per i prossimi anni.