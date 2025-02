Arsenal collegato a Mateo Retegui in avanti

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Attaccante italiano sul radar dell’Arsenal





Atalanta -Spit Mateo Retegui che è stato in forma sensazionale da quando è arrivato al suo attuale club dalla Serie -Rivalen Genova, è stato collegato a una fine della stagione, spostarsi sul lato nord -London. L’attaccante di 25 anni in Argentina ha segnato 20 gol in 22 partite di Serie A ed è una parte essenziale della buona forma recente del club, ma nonostante ciò, Retegui avrebbe cercato un passaggio alla Premier League a un certo punto Nei prossimi anni.



L’Arsenal ha lottato in questa stagione con infortuni, come il modo in cui Bukayo da E Gabriel teinies Entrambi sono in disparte che ripristinano le lesioni. Lesioni a lungo termine al collegamento Gabriel Gesù E Kai Havertz Lasciare i Gunners disperatamente a corto di opzioni di attacco e Retegui potrebbe essere disponibile alla fine della stagione per circa 75 milioni di euro, secondo un rapporto dell’Italia, riportato dalle riprese.

Se l’attuale capocannoniere di Serie A, il giocatore probabilmente porterà un notevole compenso se decide di lasciare Atalanta. Se è un congedo in avanti, si presume che il club abbia già una sostituzione nella loro squadra attuale.

L’Arsenal va questo pomeriggio in una partita cruciale contro Leicester City, con Leo Trossard come unica opzione sorprendente.

I Gunners lo mancavano Ollie Watkins Nella finestra di trasferimento di gennaio e ora hanno una disperata carenza di aggressori.

L’Arsenal sarà in grado di tenere traccia dei leader della competizione Liverpool in gara per il titolo della Premier League? Trova le migliori possibilità Woombet Sport.