O Arsenal ignorou seus infortúnios para encerrar a lacuna nos líderes da Premier League Liverpool quando Mikel Merino inspirou a vitória 2: 0 com o Leicester, enquanto o hat-trick Omar Marmousha atirou na rota do Manchester City em sábado em quatro rivais. A equipe de Mikel Arteta foi ameaçada com o desperdício de oportunidades de pressionar o Liverpool na corrida pelo título quando eles trabalharam em um avanço no King Power Stadium. Graças às opções de ataque limitadas por muitas lesões, a Artteta enviou a Merino Espanha para atuar como atacante improvisado nos estágios finais.

Acabou sendo um movimento inspirado quando Merino disparou duas vezes nos últimos nove minutos para estender a corrida invicta do Arsenal na liga para 15 partidas.

Aos 81 minutos, Ethan Nangeri ficou em uma dieta na região de Leicester, e Merino encontrou um lugar para deixar a manchete ao lado de Mads Hermansen a seis jardas.

Sete minutos depois, Leandro Trossard enfiou a cruz em uma caixa de seis membros, e Merino no momento certo se esgueirou em defesa de Leicester quando ele levou a casa para mover o Arsenal do segundo lugar em quatro pontos de Liverpool.

Quando Kai Havertz se excluiu para a temporada depois que sofreu uma lesão pós -tendão executiva, bloqueando o chute durante a última jornada de treinamento do Arsenal a Dubai, Arteta permaneceu com o ataque.

Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli já foram removidos por lesões.

Depois de perder por 2 a 0 em Newcastle na segunda etapa das meias-finais da Copa da Liga antes do intervalo prolongado devido à saída antecipada da Copa da Inglaterra, os atiradores retornaram à ação com uma vitória significativa.

O Liverpool pode aumentar a vantagem de volta para sete pontos se derrotar lobos modestos em Anfield no domingo.

No Estádio Etihad, o atacante do Egito Marmoush marcou seus primeiros gols na cidade desde a chegada de Eintacht Frankfurt durante a janela de transferência de janeiro.

Marmoush terminou uma série de quatro partidas sem gol nos 19 minutos, quando correu para o longo chute de Ederson e com habilidade o goleiro Newcastle Martin Dubravki.

Apenas cinco minutos depois, Marmau encontrou novamente a parte de trás da malha com uma rajada poderosa, que puxou o desvio de Kieran Trippier enquanto ele assobiava ao lado de Dubravka.

Cidade de esplendor

O jogador de 26 anos não terminou e se formou em um hat-trick de 14 minutos aos 33 minutos.

O Savinho Pass encontrou Marmousha na região de Newcastle e recebeu tempo e espaço em casa pela primeira carreira.

O James McAatee Grid de 84 minutos limitou o impulso necessário para o City após a derrota de 3-2 com o Real Madrid na rodada da Liga dos Campeões na primeira etapa.

Mas havia medo da cidade quando o atacante da Noruega, Erling Haaland, foi forçado com uma possível lesão no joelho nos estágios finais.

Após o quarto lugar na Premier League, o povo Pep Guardioli vai a Madri na quarta -feira, precisando do renascimento da segunda mão para evitar a eliminação européia.

O Newcastle, com o sétimo lugar, é três pontos nos quatro primeiros na corrida a se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Las Nottingham com o terceiro lugar caiu para uma derrota de 2: 1 Fulham.

Emile Smith disparou aos 15 minutos para o Fulham e, embora Chris Wood tenha nivelado aos 37 minutos, os pontos selados de Calvina Bassey nos 62 minutos.

Bournemouth ocupa o quinto lugar, porque é improvável que se qualifiquem para a Liga dos Campeões, marcando o ritmo com uma vitória de 3: 1 no final da mesa de Southampton.

Dango Ouattara voltou para casa aos 14 minutos antes de Ryan Christie, dois minutos depois.

Kamaldeen Suleman recebeu um de volta aos 72 minutos, mas Marcus Tavernier selou os pontos aos 83 minutos.

O Ipswich de dez pessoas manteve um empate em 1 x 1 no Aston Villa.

Axel Tuanzebe, um defensor de Ipswich, foi enviado pouco antes do intervalo depois de obter um segundo cartão amarelo por uma falta em Jacob Ramsey.

Liam Delap ultrapassou Ipswich dos 56 minutos Omari Hutchinson, mas Ollie Watkins bateu no corretor depois que o gole livre de Marcus Rashford chegou ao bar aos 69 minutos.

O quarto gol de Kevin Schade encerrou a vitória de Brentford 1: 0 no West Ham.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).