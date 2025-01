Arsenal identifica Viktor Gyökeres e Bryan Mbeumo como possíveis substitutos de Gabriel Jesus: Relatório

O brasileiro sofreu nova lesão e ficará afastado durante toda a temporada.

Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no final da temporada no fim de semana, forçando o Arsenal a procurar um atacante substituto este mês, durante a janela de transferências de janeiro.

Para a equipa de Mikel Arteta, que espera continuar a lutar pelo título da Premier League e avançar ainda mais na UEFA Champions League, é um sério revés. Mas não há muitas opções disponíveis.

O L’Équipe está ciente de que o Arsenal normalmente perseguiria Alexander Isak e Jonathan David como alvos, mas nem o Newcastle United nem o LOSC Lille estão abertos a ouvir ofertas para o seu número 9 este mês.

Afirmam ainda que a transferência de Viktor Gyökeres do Sporting poderia ser considerada. A equipa da Premier League não hesitaria em ativar a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros do prolífico avançado sueco, especialmente tendo em conta os 116 milhões de euros que pagaram por Declan Rice apenas algumas janelas atrás. L’Équipe sabe que Arteta também admira Bryan Mbeumo, do Brentford.

O ataque do Arsenal 🤕▪️ Bukayo Saka: liderou a Premier League em assistências, machucou o tendão da coxa ▪️ Ethan Nwaneri: marcou em sua segunda partida na Premier League, se machucou ▪️ Gabriel Jesus: marcou seis gols em seus últimos cinco jogos como titular, ele machucou o joelho pic.twitter.com/mFZAoB8KCi — B/R Futebol (@brfootball) 14 de janeiro de 2025

Desde a saída de Ivan Toney, o jogador de 25 anos teve um desempenho admirável, marcando 13 gols e dando três assistências em apenas 20 jogos no campeonato. Com esse total, ele está empatado em quarto lugar entre os maiores artilheiros do campeonato, com apenas Cole Palmer (14), Mohamed Salah (18) e Erling Haaland (16) marcando mais que ele.

Com 224 partidas em todas as competições, 63 gols e 45 assistências, seu recorde geral pelo Brentford é excelente. Ele é uma opção desejável para o Arsenal devido ao seu desempenho confiável e à experiência na Premier League.

Pela seleção portuguesa, Gyokeres marcou 75 golos em 80 jogos, 32 dos quais em 30 jogos esta temporada. Com 13 gols e cinco assistências em 15 partidas pela Suécia em 2024, ele também provou ser uma ameaça no cenário internacional.

O jogador de 26 anos tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (83 milhões de libras), mas o Sporting pode deixar o sueco partir por menos se o Arsenal esperar até ao verão.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.