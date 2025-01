Arsenal interessato a firmare Botafogo Striker?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Igor Gesù voleva dall’Arsenal





L’Arsenal è legato a un colpo sorprendente per l’attaccante Botafogo Igor Gesù Prima del trasferimento della scadenza, secondo AS.



I Gunners stanno cercando disperatamente un rinforzo attaccante nei prossimi giorni e i rapporti affermano che Gesù potrebbe essere un’opzione per loro.

Il 23enne è arrivato a Botafogo dal club Vae Shabab al-Ahli la scorsa estate. Ha fornito 13 contributi target dalla sua mossa.

Ex direttore sportivo Edu Sigh Lo ha identificato come obiettivo di trasferimento e afferma che rimarrà sul radar dei Gunners.

Botafogo è disposto a punire la sua uscita per circa € 30 milioni. L’Arsenal non sarà solo nell’inseguimento e si sarà confrontato con la concorrenza.

Nottingham Forest sta anche studiando una mossa a causa di Gaspar, che svolge un ruolo amministrativo sotto il proprietario Evangelos Marinakis.

Il rapporto di Gesù non è eccessivamente convincente poiché la sua mossa in Brasile, ma l’Arsenal potrebbe firmarlo se non ci sono alternative concrete.

RB Liipzigs Benjamin Sesko è l’obiettivo più importante per i Gunners, ma l’attaccante sembra pronto a rimanere nel club tedesco fino all’estate.