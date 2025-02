Arsenal ‘Nowhere Near’ Livel per vincere il campionato – Mikel Artta

Mikel Artta ha accusato i suoi giocatori Arsenal per gli standard mancanti necessari per ottenere la Premier League dopo la sconfitta di sabato 1-0 West Ham United.

44. La capo dell’immersione minore Jarrod Bowen è stata sufficiente per garantire una vittoria sorprendente per i visitatori allo stadio dello stadio Emirates, quando l’Arsenal ha raccolto solo due colpi al bersaglio nel display di flessione.

Il risultato è lasciato all’Arsenal Eight Leader alla deriva Liverpool, che può espandere questo vantaggio a doppia cifre con una vittoria nel Manchester City domenica.

Dopo un infortunio Kai Havertz, Gabriel Gesù, Gabriel Metinies E Bukayo daIl Sagittario era senza un aggressore riconosciuto contro il West Ham con il centrocampista Mikel Merino Chiamata come alternativa improvvisata.

Mikel Arteta ha ridotto la figura frustrata per gran parte della sconfitta al West Ham allo stadio Emirates Stadium. Ian Kington/Ikimages/AFP tramite Getty Images

Alla domanda se l’assenza di un aggressore fosse la colpa, Artet ha detto: “No, no, e lo rifiuto completamente, perché sto parlando degli standard dei giocatori e della squadra che abbiamo giocato oggi, incluso me.

“E non era vicino ai livelli che dobbiamo colpire per avere l’opportunità di vincere la Premier League. Oggi no. Eravamo molto coerenti, sì, ma il calcio riguarda ciò che oggi e oggi, da nessuna parte nelle vicinanze.

Artta non ha potuto nascondere la sua frustrazione dopo che l’Arsenal ha perso la possibilità di esercitare pressione sul titolo del loro avversario.

Editori birichini 2 correlati

“Sebbene (tenendo) abbiamo avuto e 20 colpi, non ho mai sentito che fossimo secondo lo standard e il livello di cui avevamo bisogno”, ha detto. “Prima di tutto, avrà una minaccia maggiore e quindi non permetterà loro di correre perché abbiamo perso molte palle che abbiamo permesso a West Ham di correre in posizioni molto pericolose.

“Dobbiamo essere (arrabbiati). Spero che siamo molto perché non abbiamo raggiunto i livelli oggi e ne sono molto responsabile, quindi sono molto, molto arrabbiato.”

Ha spinto se la gara del titolo si è conclusa, se Liverpool ha battuto City, Artta ha detto: “Non è nelle nostre mani. Come potremmo, e questa è la performance e il risultato oggi. “