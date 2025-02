“Arsenal sarà lì”: Romano dice che l’Arsenal si concentrerà su Bundesliga Striker

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Sesko diventerà membro dell’Arsenal quest’estate?





L’Arsenal aprirà un nuovo approccio per firmare l’attaccante RB Lipsia Benjamin Sesko Alla fine della campagna, secondo Fabrizio Romano .



I Gunners sono stati inclinati la scorsa estate per atterrare la stella slovena, ma l’attaccante alla fine ha fatto un nuovo accordo a lungo termine con Lipsia.

Nel processo, la sua clausola di rilascio di € 65 milioni è stata rimossa e Lipsia è ora in una posizione forte per chiedere una commissione più elevata per il suo trasferimento futuro.

Romano ha ora rivelato che Sesko può optare per una nuova sfida in estate e l’Arsenal farà sicuramente una nuova mossa per lui.

Ha detto: “Il concetto è che ci sarà una possibilità per Benjamin Sesko Per provare qualcos’altro in estate, quindi l’Arsenal sarà sicuramente lì.

“È uno dei migliori attaccanti nella loro lista, credono che potrebbe essere un miglior candidato per l’attaccante.”

Sesko ha avuto una buona campagna con Lipsia. Ha raccolto 15 gol e quattro assist di 30 spettacoli in tutte le competizioni.

Il 21enne era riluttante a diventare un membro dell’Arsenal la scorsa estate dopo l’impressionante forma di Kai Havertz All’inizio dell’anno solare.

Tuttavia, può essere tentato di firmare per loro quest’estate. Sesko può essere un punto di partenza con la forma incoerente di Havertz in questo termine.