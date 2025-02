O Arsenal derrotou o Manchester City por 5-1 para manter suas esperanças na Premier League no domingo, enquanto o Manchester United caiu para outra derrota em casa por 2 a 0 do Crystal Palace. Na batalha entre os dois primeiros nas duas últimas temporadas, os atiradores venceram seis pontos dos líderes do Liverpool que têm um jogo na mão. “Este é um ótimo dia para nós, especialmente com a necessidade de vencer o jogo”, disse o chefe do Arsenal, Mikel Arteta.

O Arsenal recebeu um começo ideal dentro de dois minutos, quando Manuel Akanji perdeu sua posse, e Kai Havertz quadrou para Martin Odegard abrir o placar.

Erling Haaland foi ao seu 250º gol do clube de carreira no início do segundo tempo para trazer o nível da cidade.

Mas os mestres defensores são uma sombra pálida de seus antigos, nesta temporada e eles perderam em 105 segundos de reinicialização, quando o tiro de Thomas Parey é inclinado de John Stones.

“Aconteceu ao longo da temporada, doamos muitas coisas”, disse o gerente da cidade de Pep Guardiola.

“Você não pode perder o controle, são 95 minutos. Você não pode terminar da maneira que tocamos.

Myles Lewis-Skelly teria sido suspenso se seu controverso cartão vermelho ao vencer por 1 a 0 em lobos no fim de semana passado não fosse derrubado.

O garoto de 18 anos usou totalmente esse alívio, enrolando-se no terceiro arsenal para seus primeiros gols para o clube.

Havertz disparou baixo e fortemente em um canto distante, e a cidade abriu em Wola pelo contra -ataque do Arsenal em 76 minutos.

E outro adolescente do Arsenal terminou a rota quando Ethan Nangeri rolou a casa enquanto parava.

A derrota deixa City em quarto lugar, mas agora 15 pontos de cima e destronou realisticamente após quatro temporadas consecutivas como mestres.

Meek Man Utd

Jean Philippe-Mateta foi o herói do Palace com os dois gols no segundo tempo, quando o United sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos da liga.

A vitória leva as águias sobre os Red Devils na mesa, quando o lado de Oliver Glasner sobe para o 12º lugar.

Mais três vitórias para o United levantaram o clima em torno de Old Trafford, mas ele voltou a Ruben Amorim, depois de outra exposição em casa, que falta de criatividade e cheia de defesa.

Kobbie Mapooo, que começou como um improviso improvisado, acertou o cargo com o melhor esforço do United em uma abertura clara antes que sua ameaça atacante aparecesse.

Matete abriu uma pontuação em 64 minutos depois que o cabeçalho Maxence Lacroix retornou do bar.

Era pior seguir o United, porque Lisandro Martinez teve que ser esticado com algo que parecia ser uma lesão grave no joelho.

“Acho que essa é uma situação séria”, disse Amorim. “O inferno é realmente importante para nós, não apenas como jogador de futebol, mas também um personagem que ele tem, especialmente neste momento difícil”.

O Palace não mostrou misericórdia para garantir três pontos quando Daniel Munoz acusou a defesa do meio dos anfitriões e a Square desinteressadamente, para derrubar Matete ao sexto gol em cinco partidas.

Esporas facilmente em medos de herança

O Tottenham suavizou a pressão sobre o gerente de minar Ange Postecoglou e eles têm medo de que possam ser atraídos para a batalha de herança com uma vitória por 2 a 0 em Brentford.

As abelhas foram deixadas para despertar várias oportunidades contra a defesa do Tottenham em defesa do Tottenham.

Brentford também pegou emprestado os visitantes para ajudar no gol de abertura, quando Vitale Jansell conseguiu a esquina de seu filho Heung-min em sua rede em 29 minutos.

Yoane Wissa Header saiu do bar quando Brentford pressionou o corretivo.

Mas o Spurs os escolheu por um contra -ataque quando Pape Sarr atingiu as pernas de Valdimarson do passe de seu filho.

A vitória eleva o Tottenham para 14 e 10 pontos na zona de rebaixamento.

