Arsenal vs Man City: risultato dei marchi John Stones “inaccettabili”

John Stones Negli ultimi 30 minuti, la prestazione di Manchester City è “inaccettabile” perché hanno scartato 5-1 domenica.

Dopo una breve equalizzazione della partita a 1-1, City ha ammesso quattro gol della seconda metà negli Emirati, di cui tre nell’ultima mezz’ora.

Le pietre si sono scusate per il display prima di criticare il crollo tardivo.

“È difficile, penso che non abbiamo avuto una perdita bene”, ha detto Stones Sky Sports.

“È difficile per me dare parole. Mi scuso con i fan che hanno viaggiato in partita e ho visto mentre giocavamo negli ultimi 30 minuti non è stato accettabile.

“Non è bello essere coinvolti quando non è la tua squadra o te stesso in queste situazioni.”

John Stones e i suoi compagni di squadra del Manchester City hanno sopportato negli Emirati un pomeriggio tempestoso. Catherine Ivill – Ama/Getty Images

Chiesto in seguito commenti Pep Guardiola ha dichiarato di aver accettato di valutare l’Inghilterra.

“Puoi perdere due o tre o quattro, ma negli ultimi 30 minuti dobbiamo farlo e non abbiamo una difesa”, ha detto Guardiola.

“Avevamo un piano e non l’abbiamo fatto perché hanno orgoglio e vogliono risolverlo, ma non è un modo.

“A questo livello, devi attenersi a ciò che abbiamo fatto. Sfortunatamente, quello che è successo e speriamo di poter conoscere il futuro.

Guardiola ha visto la sua squadra ha rinunciato a due gol contro Brentford e Paris Saint-Germain nell’ultimo mese.

La sconfitta in Arsenal fu un altro esempio che la città fece disintegrare rapidamente la situazione. E dopo una stagione difficile che non era ai loro soliti standard, Guardiola ha ammesso che i suoi giocatori erano “fragili”.

“Potresti avere fallimenti, ma questa stagione non importa cosa accadrà”, ha detto Guardiola.

“Possiamo perdere, ma dobbiamo continuare ciò che facciamo.

“Possono essere fragili, ma hanno l’obbligo di fare ciò che devono fare e non l’hanno fatto. Possiamo imparare ed esistere sempre margini per migliorare.”