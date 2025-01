Arsenal x Manchester United: melhores apostas, jogos, previsões, probabilidades, escolhas, o que saber, transmissão ao vivo

As primeiras rodadas da FA Cup podem ser um momento em que os times alternam porque seu oponente pode estar uma ou duas divisões abaixo deles na pirâmide da liga. Mas esse não será o caso, já que o Arsenal receberá o Manchester United no domingo. As duas equipes vão querer ir longe no torneio, mas não conseguirão isso no confronto direto, o que significa que terão que jogar perto de seus times titulares para tentar.

Considerando a chegada de Ruben Amorim, o treinador do Manchester United precisa mais da vitória do que os Gunners, pois pode ser o seu único caminho para uma vaga europeia na próxima temporada, mas sendo o Arsenal o grande favorito, será difícil conseguir uma vitória.

Aqui estão as melhores apostas para este confronto:

Pontuações de Gabriel Jesus (+195)

Depois de sair do banco na Copa EFL contra o Newcastle, Gabriel Jesus está em sua melhor forma desde que ingressou no Arsenal, com seis gols nos últimos seis jogos. Jesús pode não ter marcado ao sair do banco, mas isso não o impedirá de superar um time de Manchester que conhece bem. A defesa melhorou sob o comando de Amorim, mas sem Saka, Jesus tem funcionado bem como ponto focal do ataque do Arsenal.

Resultado do primeiro tempo: empate (+120)

Ambas as equipes são melhores no segundo tempo dos jogos e o rodízio nas copas pode levar a inícios lentos. Mesmo que haja gol no primeiro tempo, provavelmente será anulado em um jogo que será aberto. Quando 50% dos jogos do Manchester United estiverem empatados ao meio, aceitarei mais dinheiro.

Amad Diallo 1+ chutes a gol (-120)

Recém assinado um novo contrato e marcado contra o Liverpool, Amad Diallo está se destacando nesta temporada com os Red Devils. Embora a defesa do Arsenal seja bastante sólida, isso não impedirá Diallo de ter a oportunidade de testar o goleiro durante a partida. Depois de começar como lateral sob o comando de Amorim, Diallo voltou à posição de ataque e está prosperando nela. Capaz de vencer o zagueiro no drible, ele vai para o espaço e esse é um número que pode ser escalado.

Como assistir e probabilidades