Arsenal x Newcastle United: como assistir à transmissão ao vivo das semifinais da Copa EFL, previsão, seleção, escalação, probabilidades

A primeira mão das meias-finais da Taça EFL começa na terça-feira, quando o Arsenal recebe o Newcastle United, num jogo entre duas das cinco melhores equipas da Premier League.

O Arsenal está invicto há 13 jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 3-2 sobre o Crystal Palace nas quartas-de-final no mês passado. Enquanto isso, o Newcastle venceu cada um dos últimos seis jogos e superou o adversário por 18 a 2. Suas tendências de pontuação incluem uma vitória por 3 a 1 sobre o Brentford nas últimas oito. As duas equipes se enfrentarão novamente no dia 5 de fevereiro, no St James’ Park, onde a equipe com melhor pontuação geral no final avançará para a final.

Aqui está o que você precisa saber antes de sintonizar.

Argumentos

Arsenal: Os Gunners têm se mantido estáveis ​​​​nos últimos dois meses, acumulando uma série de 13 partidas sem perder que os levou a subir para o segundo lugar na Premier League e conquistar sua primeira vaga nas semifinais da Copa EFL desde a temporada 2021-22. No entanto, tem havido alguma inconsistência enterrada sob essa forte sequência: o Arsenal marcou golos contra alguns adversários enquanto teve dificuldades ofensivas noutros dias, levantando preocupações sobre o estado do seu ataque. O empate de 1 a 1 no sábado em Brighton and Hove Albion caiu na última categoria, com os Gunners acertando apenas três chutes a gol e menos de um gol esperado.

As lesões prejudicaram a produção ofensiva do Arsenal durante toda a temporada, primeiro com o problema no tornozelo de Martin Odegaard, no Outono, e agora com a lesão num tendão de Bukayo Saka, que o manterá afastado dos relvados durante vários meses. O ataque sobreviveu até agora sem Saka, mas um calendário favorável durante o período festivo é menos um teste do que uma semifinal da copa contra o Newcastle, então esta partida pode oferecer uma visão real de suas perspectivas de longo prazo sem o internacional inglês. . O técnico Mikel Arteta, porém, ficará aliviado por ter o artilheiro do time, Kai Havertz, de volta após lidar com uma doença.

Newcastle United: Seis jogos consecutivos consecutivos de vitórias, o Newcastle United pode ser o time em melhor forma da Premier League no momento e a uma curta distância de um dos quatro primeiros, um feito impressionante sem os lesionados Callum Wilson e Nick Pope. No entanto, um calendário favorável no último mês significa que o confronto de terça-feira no terreno do Arsenal oferecerá uma oportunidade real para testar os quatro primeiros colocados e as ambições de conquistar troféus dos Magpies.

A equipe de Eddie Howe espera melhorar na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Tottenham Hotspur, onde registrou mais uma vitória, mas aproveitou grandes erros do adversário e ficou em desvantagem enquanto o Spurs buscava o empate durante a maior parte da partida. o segundo tempo. Outra grande questão será como a sua forma ofensiva se compara à defesa do Arsenal em particular; Mesmo apesar das inconsistências ofensivas dos Gunners, eles sofreram apenas 10 gols nos últimos 13 jogos.

Como assistir e probabilidades



Data : terça-feira, 7 de janeiro | Tempo : 15h, horário do leste

: terça-feira, 7 de janeiro | : 15h, horário do leste Localização : Emirates Stadium – Londres, Inglaterra

: Emirates Stadium – Londres, Inglaterra Transmissão ao vivo: Supremo+

Supremo+ Chance: Arsenal -135; Empate +295; Newcastle United +350

escalações projetadas

Arsenal: Raya, Madera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Rice, Havertz, Martinelli, Jesús, Trossard

Newcastle United: Dubrovka, Trippier, Schar, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Joelinton, Murphy, Isaac, Gordon

Previsão

Este pode não ser um jogo fácil para nenhuma das equipas, mas espera-se que o Arsenal volte a superar os seus desafios e ganhe vantagem na primeira mão. No entanto, pode ser acirrado, já que ambos os lados têm defesas bastante sólidas. Escolher: Arsenal 1, Newcastle United 0