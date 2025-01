Arsenal x Tottenham Hotspur: confronto direto

A Premier League recebe muitos jogos importantes, e o clássico do Norte de Londres (Arsenal x Tottenham) é certamente um deles. Mas cada clássico tem sua descoberta quando se torna famoso e atrai milhões de torcedores para testemunhar a rivalidade nascente entre dois clubes da mesma cidade.

No entanto, o clássico ganhou força na Inglaterra e na Europa quando o Arsenal mudou de sua antiga casa, Manor Ground, Plumstead, para o Arsenal Stadium, Highbury, que ficava a apenas seis quilômetros de White Hart Lane, a casa do Tottenham. Isso estimulou os torcedores do Tottenham, que alegaram que a área lhes pertencia, e os dois clubes tornaram-se vizinhos, gerando rivalidade quando ambos começaram a disputar partidas locais.

Desde então, muitos jogos famosos foram disputados entre si. A notável derrota do Arsenal por 5 a 0 para o Tottenham em 1983, seguida por uma festa de gols entre os dois em 2004, com um total de nove gols marcados na partida, que o Arsenal venceu por 5 a 4 em White Hart Lane.

O Arsenal ganhou o maior número de troféus e partidas no Derby do Norte de Londres. Por outro lado, os Spurs conquistaram o seu último troféu em 2007 e ainda não experimentaram o sucesso em nenhuma competição desde então. O Arsenal não ganha um troféu importante desde que venceu a Premier League em 2004.

Ambos os clubes passaram por grandes renovações de elenco, bem como a nomeação de novos treinadores. Nesta temporada, os Gunners parecem ser um dos sérios candidatos ao troféu, embora ainda não se saiba como a temporada termina.

Arsenal x Tottenham: jogos recentes

15 de setembro de 2024: Tottenham – Arsenal 0-1 (Premier League)

28 de abril de 2024: Tottenham 2-3 Arsenal (Premier League)

24 de setembro de 2023: Arsenal – Tottenham 2-2 (Premier League)

16 de janeiro de 2023: Tottenham – Arsenal 0-2 (Premier League)

1º de outubro de 2022: Arsenal 3-1 Tottenham (Premier League)

Arsenal x Tottenham: confronto direto

Arsenal x Tottenham: Escudo da Comunidade

Jogos: 1Arsenal: 0Empates: 1Tottenham: 0

Arsenal x Tottenham: Copa EFL

Jogos: 14Arsenal: 7Empates: 3Tottenham: 4

Arsenal x Tottenham: Copa da Inglaterra

Jogos: 6Arsenal: 4Empates: 0Tottenham: 2

Arsenal x Tottenham: Premier League

Jogos: 65Arsenal: 26Empates: 24Tottenham: 15

Arsenal x Tottenham: jogos gerais

Jogos: 194 Arsenal: 81 Empates: 52 Tottenham: 61

*Última atualização em 15 de janeiro de 2025.

