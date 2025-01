Arshdeep Singh quebra o recorde de todos os tempos do T20I indiano com batidas duplas no primeiro T20I inglês

O Pacer Arshdeep Singh tornou-se na quarta-feira o maior tomador de postigos de todos os tempos da Índia em T20Is, ultrapassando o leg-spinner Yuzvendra Chahal na lista de elite. Arshdeep conseguiu isso no primeiro T20I da série de cinco partidas contra a Inglaterra, no Eden Gardens, em Calcutá. Arshdeep tinha 95 pontos na abertura da série, apenas um couro cabeludo atrás de Chahal (96), que não faz parte do time. No entanto, ele dispensou os abridores da Inglaterra, Phil Salt e Ben Duckett, no primeiro e terceiro saldos, respectivamente.

Arshdeep fez isso em apenas 61 T20Is depois de fazer sua estreia contra a Inglaterra em 2022.

A maioria dos postigos para a Índia em T20Is

97 – Arshdeep Singh (61 partidas)

96 – Yuzvendra Chahal (80 partidas)

90 -Bhuvneshwar Kumar (87 partidas)

89 -Jasprit Bumrah (70 partidas)

89 -Hardik Pandya (110 partidas)

Enquanto isso, o veterano Mohammed Shami não teve chance de retornar internacionalmente, já que a Índia venceu o sorteio e optou por jogar primeiro contra a Inglaterra.

Esperava-se que Shami fizesse seu retorno internacional, mas a espera foi estendida quando a Índia optou por lançar com Hardik Pandya, Nitish Kumar Reddy e Arshdeep Singh como arremessadores rápidos, enquanto Axar Patel, Ravi Bishnoi e Varun Chakaravarthy cuidarão do departamento de spin bowling.

Pela Inglaterra, Brydon Carse, Jamie Smith, Saqib Mahmood e Rehan Ahmed ficaram de fora da seleção para a partida em Calcutá. “Parece um bom gol, tenho certeza que será um bom jogo. Haverá um pouco de orvalho ao redor. É um grande estádio, é uma honra jogar contra a Índia nestas condições.”

Jogando no XI

Índia: Sanju Samson (semana), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Rinku Singh, Hardik Pandya, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel, Arshdeep Singh, Ravi Bishnoi e Varun Chakaravarthy.

Inglaterra: Ben Duckett, Philip Salt (semana), Jos Buttler (c), Harry Brook, Liam Livingstone, Jacob Bethell, Jamie Overton, Gus Atkinson, Jofra Archer, Adil Rashid e Mark Wood

