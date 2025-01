Arshdeep Singh fez sua estreia no T20I em julho de 2022.

O primeiro T20I da turnê da Inglaterra pela Índia 2025 em Eden Gardens, Calcutá, começou depois que o capitão indiano Suryakumar Yadav venceu o sorteio e decidiu lançar, citando o devido fator como o principal motivo para a decisão.

A maior surpresa para os torcedores indianos veio quando Mohammed Shami não foi incluído no XI da Índia, apesar de ter sido convocado para o time pela primeira vez em mais de um ano.

Ambas as equipes escolheram XIs contrastantes para a partida. Os anfitriões optaram por três spinners, enquanto a Inglaterra mostrou confiança nos seus pacers ao escolher quatro lançadores rápidos.

Arshdeep Singh ultrapassa Yuzvendra Chahal para se tornar o maior tomador de postigos da Índia no críquete T20I

Arshdeep Singh deu à Índia um início excelente ao dispensar os primeiros jogadores da Inglaterra, Phil Salt e Ben Duckett, nos três primeiros saldos. Ele lançou uma bola curta que balançou para fora e colocou Salt para trás no primeiro lance. Rinku Singh então pegou Duckett em impedimento.

O marcapasso do braço esquerdo que fez sua estreia em julho de 2022 agora ultrapassou Yuzvendra Chahal para se tornar o maior tomador de postigos da Índia no críquete T20I, com 97 postigos em 61 partidas.

Arshdeep desempenhou um papel fundamental na vitória da Índia na Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024, terminando como o maior arremessador de postigos do torneio.

Arshdeep já conquistou 97 postigos em T20Is com uma média de 17,83 e uma taxa de economia de 8,25, superando a contagem de Chahal de 96 postigos com uma média de 25.

A maioria dos postigos para a Índia em T20Is:

Arshdeep Singh – 97 postigos Yuzvendra Chahal – 96 postigos Bhuvneshwar Kumar – 90 postigos Jasprit Bumrah – 89 postigos Hardik Pandya – 89 postigos

No momento em que este artigo foi escrito, a Inglaterra se recuperou fortemente e está com 61/2 após sete saldos. Jos Buttler (42) e Harry Brook (21) estão na linha.

