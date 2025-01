Art Rooney II do Steelers: QB é a prioridade da equipe, ‘Preferência’ seria contratar Russell Wilson ou Justin Fields

O presidente do Steelers, Art Rooney II, disse que encontrar um marechal de campo será a prioridade da equipe nesta baixa temporada. Rooney, durante sua reunião anual com jornalistas, acrescentou que sua “preferência” seria assinar Russell Wilson ou Justin Fields a novos acordos.

Rooney não está descartando para assinar os dois marechais de campo, mas não sente que isso é provável.

“Acho que os dois se vêem como manchetes, e não sei se eles querem compartilhar o mesmo emprego novamente no próximo ano”, disse Rooney, Através do Atlético.

Rooney disse que a esperança seria assinar um marechal de campo além da temporada de 2025, enquanto acrescentou que a idade é um fator. Wilson completou 36 anos durante a temporada de 2024.

Ambos os marechais de campo disseram que gostariam de assinar com o Steelers, que começou 10-3 na última temporada antes de perder seus últimos cinco jogos. Fields levou Pittsburgh a 4-2, enquanto Wilson venceu seis de suas sete primeiras vagas antes que as coisas fossem inacreditáveis.

“Eu quero estar aqui” Fields disse no início deste mêsAtravés da revisão do Tribune. “Estou um pouco cansado de aprender uma nova ofensiva todos os anos. Este será o meu terceiro em quatro anos. É claro, eu adoraria voltar, mas tudo isso depende de Deus no final do dia. Estarei onde Deus quer que eu seja. “

Parece que a preferência dos Steelers seria o sinal dos campos mais jovens, o que parece uma opção melhor para a ofensiva de Arthur Smith. Mas os campos podem decidir experimentar o mercado aberto, que provavelmente é uma das razões pelas quais a empresa de Wilson ainda está sobre a mesa.

De acordo com os comentários de Rooney, ele espera que Pittsburgh se mova rapidamente em relação a tentar assinar os campos, que podem optar por experimentar o mercado aberto pela primeira vez em sua carreira profissional.