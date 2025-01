Aryna Sabalenka derrota Andreeva e chega às quartas de final em Melbourne

No domingo, Aryna Sabalenka manteve o caminho para o histórico terceiro título consecutivo no Aberto da Austrália, derrotando impiedosamente a adolescente Mirra Andreeva para chegar às quartas de final. Sabalenka estava em boa forma na Rod Laver Arena, vencendo por 6-1 e 6-2 em apenas 62 minutos contra o russo de 17 anos, naquela que foi a 18ª vitória do bielorrusso em Melbourne Park. “Estou muito feliz por ter sobrevivido a esta partida difícil em dois sets”, disse Sabalenka, que enfrentará a seguir Donna Vekic, da Croácia, 18ª, ou Anastasia Pavlyuchenkova, da Rússia, 27ª.

“Ela é tão jovem, mas sempre joga um ótimo tênis, sempre há batalhas difíceis com ela.”

Apesar de três vitórias consecutivas, Sabalenka não esteve em sua melhor forma durante a primeira semana.

Ela perdeu o saque três e cinco vezes no segundo round antes de vencer Clara Tauson por 7-6 (7/5), 6-4 para chegar às oitavas de final.

Em condições bem mais quentes, ela não teve problemas na partida contra Andreeva, que não perdeu nenhum ponto nos dois primeiros jogos de serviço e conseguiu uma vantagem de 4 a 1.

“Os dias anteriores foram em condições muito difíceis, a bola estava muito pesada”, disse Sabalenka.

“A bola voava como um foguete. Espero que as condições permaneçam as mesmas até o final do torneio.”

Andreeva não conseguiu lidar com a força de Sabalenka, mas se viu cada vez mais apoiada quando a campeã acertou habilmente o drop shot da vitória para assumir a vantagem de 5-1.

Um passe de backhand brilhante fechou o set em apenas 24 minutos.

Sabalenka não desistiu no início do segundo set e um intervalo antecipado deu-lhe uma vantagem de 3-1.

Andreeva mostrou um vislumbre de seu talento, salvando dois break points no minuto seguinte.

Ela então criou três, mas todas foram salvas e o rolo compressor Sabalenka não pôde ser detido enquanto navegava até a linha de chegada.

Sabalenka pode completar um hat-trick de vitórias consecutivas no Aberto da Austrália.

É um feito raro que foi alcançado pela última vez por Martina Hingis há 26 anos e só foi igualado por outras quatro mulheres na história – lendas do esporte.

Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf e Monica Seles foram as outras a completar a tríplice coroa.

