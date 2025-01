Aryna Sabalenka derrotou Paula Badosa para chegar à final de simples feminino do Aberto da Austrália de 2025

A atual campeã Aryna Sabalenka deixou de lado sua estreita amizade com Paula Badosa na quinta-feira e ultrapassou a espanhola e avançou para sua terceira final consecutiva do Aberto da Austrália. O número um do mundo bielorrusso voltou para casa com 6-4 e 6-2 na Rod Laver Arena e enfrentará a segunda cabeça-de-chave polonesa Iga Świątek ou a 19ª cabeça-de-chave americana Madison Keys na partida decisiva de sábado. As quadras duras e rápidas do Melbourne Park foram o local de felicidade do jovem de 26 anos. Ela já venceu 20 partidas consecutivas no Aberto da Austrália e está prestes a conquistar o terceiro título consecutivo – algo que não aconteceu neste século.

A última pessoa a alcançar este feito foi Martina Hingis em 1999, com apenas outras quatro mulheres completando os três primeiros – Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf e Monica Seles.

“Uma partida muito difícil contra um amigo”, disse ela. “Estou tão feliz que acabou.”

No ano passado, Sabalenka descreveu Badosa como sua “melhor amiga” e “alma gêmea”, mas tudo aconteceu em uma noite fria em Melbourne.

Semeada em 11º lugar, Badosa surpreendeu a número três do mundo Coco Gauff em dois sets para chegar à sua primeira semifinal do Grand Slam aos 27 anos e saiu balançando.

Ela deu a Sabalence um break point no primeiro jogo após uma dupla falta, mas depois acertou alguns grandes vencedores do save-and-hold.

Depois foi a vez do bielorrusso, que depois de alguns chutes desleixados ofereceu ao espanhol dois break points, e Badosa aproveitou a oportunidade para chegar à vantagem de 2 a 0 após acertar um chute de direita ao lado do gol.

No entanto, a cabeça-de-chave encontrou o radar e passou de 0-40 no saque seguinte de Badosa, apenas para se recuperar à medida que os erros de seu oponente aumentavam.

Ela então venceu três consecutivas e liderou por 4 a 2, com Badosa acertando vários chutes importantes.

Quando a chuva caiu, o telhado foi fechado, mas isso não impediu o rolo compressor de Sabalenka, que terminou o set aos 53 minutos com um ás, marcando 19 vitórias contra seis de Badosa.

Badosa caiu no chão no início do segundo set enquanto tentava acertar o arremesso, depois levantou o polegar e a ação foi brevemente atrasada quando os dois jogadores caíram na gargalhada.

No entanto, Sabalenka recuperou rapidamente e conseguiu uma vantagem de 2-1 quando Badosa registou mais duplas faltas e depois quebrou novamente, com a espanhola sem resposta ao seu doloroso jogo como titular.

A vitória deu continuidade à tentativa de Sabalenka de permanecer como número um do mundo quando deixar Melbourne.

Se ela perdesse, Świątek a levaria embora. Se a dupla se encontrar na final, o vencedor sairá do torneio com a colocação mais alta.

Apesar da derrota, Badosa fez uma recuperação notável às semifinais.

O ex-número dois do mundo passou vários meses fora do jogo depois de sofrer uma lesão brutal nas costas em 2023 e considerou desistir no ano passado.

Em vez disso, suas façanhas em Melbourne a levarão a terminar entre os 10 primeiros pela primeira vez desde outubro de 2022.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)