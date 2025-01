Aryna Sabalenka – Iga Świątek (videoclipe oficial) Aryna Sabalenka – Iga Świątek (videoclipe oficial)

Aryna Sabalenka e Iga Świątek são claramente favoritas para vencer as semifinais na quinta-feira e estabelecer um sucesso de bilheteria que decidirá o título do Aberto da Austrália. Os finalistas masculinos serão decididos na sexta-feira em Melbourne Park, com as mulheres no centro das atenções na partida dupla noturna na Rod Laver Arena. Primeiro, às 19h30 (08h30 GMT), o número um do mundo e atual campeão Sabalenka jogará contra a 11ª cabeça-de-chave Paula Badosa da Espanha, seguido pelo pentacampeão do Grand Slam Świątek contra Madison Keys na quadra central. Sabalenka pode se tornar a primeira mulher desde Martina Hingis, em 1999, a vencer o Aberto da Austrália por três anos consecutivos.

Se isso acontecer, ela se juntará a um seleto grupo de cinco mulheres que completaram a três turfeiras em Melbourne. As outras são Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf e Monica Seles.

“Estou muito feliz por estar numa situação em que tenho a oportunidade de me tornar um deles”, disse o bielorrusso de 26 anos.

“Estar ao lado desses nomes, nossa, é só um sonho.”

Badosa surpreendeu Coco Gauff, número três do mundo, em dois sets para chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam aos 27 anos.

“Ela é uma grande jogadora e já passou por muita coisa. Agora ela está de volta ao seu melhor jogo. Estou muito feliz em ver isso”, disse Sabalenka.

O espanhol quase abandonou o tênis no ano passado devido a uma doença crônica nas costas e ficou fora do top 100.

“Há um ano não sabia se teria que encerrar minha carreira neste esporte”, disse Badosa, que terminou em segundo lugar no mundo em 2022 na carreira.

Espera-se que ele retorne ao top ten depois de Melbourne.

O sorteio feminino tem sido dominado até agora pela polonesa Świątek, que igualou seu melhor desempenho no Aberto da Austrália em 2022, quando perdeu para Danielle Collins nas semifinais.

A número dois do mundo perdeu apenas 14 partidas em cinco partidas até o momento – sete delas na primeira rodada.

Ela exala um ar de calma e confiança, pois seu objetivo não é apenas ganhar o primeiro título do Aberto da Austrália, mas também recuperar o primeiro lugar de Sabalenka no ranking.

Se o bielorrusso não conseguir chegar à final, Świątek subirá novamente ao topo.

Se Świątek e Sabalenka se encontrarem na final, o vencedor deixará a Austrália como número um.

Świątek deve primeiro superar a 19ª chave semeada.

A americana está nas semifinais em Melbourne pela terceira vez, 10 anos depois de sua primeira aparição, e está na melhor sequência de 10 vitórias consecutivas de sua carreira, depois de conquistar o título em Adelaide este mês.

“Madison é um jogador excelente e experiente, então nunca se sabe”, disse Świątek.

“Vai ser difícil, vou focar apenas em mim. Ela já disputou um bom torneio aqui e sabemos bem como ela pode jogar.”

Keys, de 29 anos, afirma ser uma jogadora “mais inteligente” do que aquela que perdeu nas semifinais para a eventual campeã Serena Williams em 2015.

Ela acrescentou: “Provavelmente menos destemida, mas por estar aqui novamente, 10 anos depois, nas meias-finais, estou muito orgulhosa de mim mesma”.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)