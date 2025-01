Aryna Sabalenka vince su Badosa e si avvicina al 3° titolo dell’Australian Open

MELBOURNE, Australia – Aryna Sabalenka si è allontanata di una vittoria dal diventare la prima donna dal 1999 a vincere tre titoli consecutivi agli Australian Open, riprendendosi da un inizio lento e battendo la buona amica Paula Bados 6-4 giovedì, 6:2, ed è tornata al torneo. . finale.

“Ho la pelle d’oca. Sono così orgoglioso di me stesso. Sono orgoglioso della mia squadra che siamo riusciti a trovarci in una situazione del genere”, ha detto la numero 1 Sabalenka, che sta aspettando la numero 2 Iga. Swiatek o no. 19 Madison Keys per il campionato. “Se potessi entrare nella storia (nei libri), significherebbe molto. Significherebbe moltissimo per me.”

A soli 10 minuti dall’inizio della semifinale, Sabalenka ha perso un break ed era sotto 2-0, 40-love. Dopo molti di questi, ha commesso errori non forzati, scuotendo la testa o gesticolando verso il suo entourage sugli spalti.

Ma il 26enne bielorusso ha capito subito la situazione, soprattutto dopo che il tetto retrattile della Rod Laver Arena è stato chiuso alla fine del primo set a causa della pioggerellina. Ha raddrizzato i suoi colpi, spesso usando enormi risposte e colpi da fondo campo per superare Bados, undicesima testa di serie, che martedì ha eliminato il n. 3 Coco Gauff e ha raggiunto la sua prima semifinale importante.

Sabalenka ha vinto quattro game di fila e cinque su sei portandosi in vantaggio per 5-3 e ha presto concluso il set con un ace da 180 km/h. Nel secondo set si è portata in vantaggio per 2-1 – aiutata da due doppi falli di Bados – ed è tornata in vantaggio sul 4-1.

Statistica chiave: Sabalenka ha concluso con un vantaggio di 32:11 sul vincitore.

Questo è il tipo di perfezione che ha aiutato Sabalenka a vincere il suo primo trofeo importante al Melbourne Park nel 2023 e da allora ne ha aggiunti altri due: un anno fa in Australia e agli US Open a settembre.

L’ultima donna a raggiungere tre finali consecutive al primo Grande Slam di quest’anno è stata Serena Williams, che ne ha vinte due tra il 2015 e il 2017. Martina Hingis è stata l’ultima donna a tre tornei, dal 1997 al 1999.

Venerdì le semifinali maschili: Novak Djokovic vs. Alexander Zverev, seguito dal campione in carica Jannik Sinner vs. Ben Shelton. Sabato la finale femminile; quello maschile è domenica.

Aryna Sabalenkova sta cercando di diventare la sesta donna nell’era Open a trionfare agli Australian Open e la prima dopo Martina Hingis nel 1997-99. Hannah Peters/Getty Images

Sabalenka e Badosa hanno fatto del loro meglio per evitare il contatto visivo per gran parte della serata, sia a rete durante il lancio della monetina, sia incrociandosi durante il cambio dell’Euro.

L’unica eccezione è arrivata all’inizio del secondo set, quando Badosa è caduta in campo e ha lasciato cadere la racchetta per evitare infortuni. Badosa ha immediatamente alzato il pollice per indicare che stava bene. Mentre il filmato veniva mostrato sugli schermi dello stadio, Sabalenka ha mimato il tuffo di Badosa ed entrambi hanno sorriso.

Al termine della partita si sono incontrati a rete per un lungo abbraccio.

Durante il suo interrogatorio in tribunale, Sabalenka ha scherzato dicendo che potrebbe aver portato Badosa – che in quel momento era seduto nel corridoio a testa bassa – a fare shopping per rimediare a tutto e pagare ciò che voleva lo spagnolo.

“Dopo alcune battaglie consecutive, abbiamo parlato e abbiamo deciso di farla finita”, ha detto Sabalenka, che conduce la serie di partite 6-2. “Lo voleva fortemente. Lo volevamo entrambi entrambi. … Non importa cosa succede sul campo, diventeremo amici dopo le partite.”

Sabalenka fece una pausa e scherzò: “Spero che sia ancora mia amica. Sono sicura che mi odierà per la prossima ora o giorno. A me va bene.”