As 10 citações mais engraçadas da WWE de 2024

Esses momentos fizeram os fãs rirem e rirem.

O ano de 2024 foi significativo para a WWE. Apresentaria público recorde em todos os níveis, a maior WrestleMania da história e o primeiro ano completo sob a nova propriedade da Endeavor.

Com artistas ativos no plantel como The Rock, Paul Heyman e CM Punk, foi também um ano de tremendo trabalho no microfone. Houve vários momentos de muita risada e, embora muitos tenham sido atribuídos às celebridades mencionadas, outros vieram de pessoas que você talvez não esperasse. Continue lendo para descobrir se suas sugestões para as citações mais engraçadas do ano foram incluídas.

10. Paul Heyman para CM Punk: “Leve-me com você”

Após a WrestleMania, Paul Heyman se viu envolvido no caos da tentativa de Solo Sikoa de renovar The Bloodline. Num raro momento de vulnerabilidade, Heyman implorou ao seu antigo aliado CM Punk: “Leve-me com você”. Somente Paul Heyman poderia pronunciar uma frase como essa com uma mistura de humor, desespero e brilho, demonstrando porque ele é um mestre no microfone.

9. Pat McAfee sobre Dominik Mysterio: “Não é um bom argumento de venda!”

Os comentários não filtrados de Pat McAfee têm sido um destaque nas transmissões da WWE. Sua reação quando Dominik Mysterio enfrentou Rhea Ripley no SummerSlam foi ao mesmo tempo apaixonada e hilária, chamando Dom de um “PDV nada bom” ao vivo. O estilo desenfreado da McAfee continua a ressoar entre os fãs, que provavelmente compartilharam seus sentimentos.

8. Gunther para Gage Goldberg: “Espero que ele seja um pai melhor do que um lutador”

Gunther causou uma das queimaduras mais selvagens do ano em Bad Blood. Ao ver Goldberg na plateia, ele disse zombeteiramente ao filho de Goldberg, Gage: “Espero que ele seja um pai melhor do que um lutador”. A multidão irrompeu e a fúria visível de Goldberg aumentou as especulações sobre um possível jogo futuro.

“Gage, eu realmente espero que Bill Goldberg seja um pai melhor do que um lutador profissional”, grita Gunther. “Tenho três minutos para você! pic.twitter.com/lpnoLOdnKB – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 6 de outubro de 2024

7. CM Punk para Seth Rollins: “Você nem é o homem da sua própria casa”

A rivalidade de CM Punk com Seth Rollins trouxe à tona algumas das falas mais nítidas do ano. Referindo-se à esposa de Rollins, Becky Lynch, Punk brincou: “Você nem é o homem da sua própria casa”. O golpe foi forte, principalmente porque muitos fãs veem Becky como a maior estrela das duas.

6. Gunther para Bret Hart: “Você foi um dos heróis da minha infância, perdendo apenas para Bill Goldberg”

Quando Bret Hart apareceu no Raw, os fãs anteciparam sua interação com Gunther devido às críticas anteriores de Hart ao estilo de Gunther. A resposta de Gunther foi clássica: depois de inicialmente elogiar Hart, ele acrescentou: “Perdendo apenas para Bill Goldberg”. O sorriso de Hart mostrou que ele gostou do golpe brincalhão, apesar de seu bem documentado desdém por Goldberg.

5. The Rock to the Crowd: “A maior coleta de lixo em trailers da história”

The Rock voltou às suas raízes em 2024, exibindo suas habilidades promocionais incomparáveis. Dirigindo-se a uma multidão que havia quebrado um recorde de público, ele brincou: “A maior reunião de lixo em um parque de trailers da história”. A frase foi um lembrete de porque The Rock continua sendo um dos melhores palestrantes da história da WWE.

4. Rhea Ripley para Dominik Mysterio: “Você me esfaqueou pelas costas, mas não foi fundo o suficiente”

A traição de Dominik Mysterio a Rhea Ripley gerou alguns momentos intensos, mas a resposta de Ripley se destacou. No Raw, ela disse a Dom: “Você me apunhalou pelas costas, mas não acertou em cheio. “Esta provavelmente não é a primeira vez que você ouve isso.” A multidão rugiu com o insulto velado, tornando-o um clássico instantâneo.

3. The Rock para os fãs: “Vá para casa e fume mais crack!”

Em um dos momentos mais escandalosos do ano, The Rock fez uma promoção contundente em Phoenix, referenciando a luta da cidade contra o uso de drogas. Ele encerrou seu discurso dizendo: “Vá para casa e fume mais crack!” Foi um momento chocante e de gargalhadas que só The Rock poderia realizar.

2. Drew McIntyre para CM Punk: “Você não bebe nem usa drogas, mas passa o tempo todo na reabilitação”

A rivalidade de Drew McIntyre com CM Punk incluiu discussões acaloradas, mas uma frase roubou a cena. Zombando do estado propenso a lesões de Punk, Drew disse: “Você não bebe nem usa drogas, mas passa o tempo todo na reabilitação”. A farpa inteligente deixou os fãs perplexos e consolidou as habilidades promocionais de Drew.

1. Roman Reigns para Seth Rollins: “Trabalho 10 vezes menos que você e ainda ganho 10 vezes mais”

Roman Reigns lançou o melhor ataque a Seth Rollins durante uma promoção do SmackDown. Em resposta às afirmações de Seth de ser o campeão do “burro de carga”, Roman declarou friamente: “Eu trabalho 10 vezes menos que você e ainda ganho 10 vezes mais”. Foi um momento de queda do microfone que destacou o domínio de Roman dentro e fora do ringue.

Seth Rollins costumava falar muito sobre Roman e seu horário de meio período em suas entrevistas no ano passado. Sempre que podia, ele tentava derrubar Roman. Roman Reigns só falou sobre ele uma vez e acabou com ele completamente. Não há como voltar atrás para Seth. 😭 pic.twitter.com/6d9MO3B9DW -EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) 3 de fevereiro de 2024

