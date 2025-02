Até o Paris Saint-Germain se separou com a empresa de 222 milhões de euros em 2017, quando a Arábia Saudita veio ligar.

Depois que Ronaldo foi apresentado, o público da Saudita Le League alcançou novos patamares, e as redes sociais e outras coisas também começaram a ganhar tração. Os árabes parecem ter reconhecido que a imagem organizada por uma Copa do Mundo traz depois de testemunhar o Catar 2022.

Para organizar a Copa do Mundo da FIFA de 2030, o Reino da Arábia Saudita não pode se mudar. Os fundos de investimento público continuam a fazer ondas no futebol mundial. Primeiro, o consórcio PIF assumiu um paciente no Newcastle United para retornar um aumento ao futebol da Liga dos Campeões em dois anos.

E provavelmente entendendo o jogo de futebol dentro e fora dos Uracas, eles continuaram a ter 75% dos quatro principais clubes da Liga Saudita. Um deles é Nassr de Cristiano Ronaldo, enquanto os outros três são para Hilal, para Ittihad e Ahli.

E eles rapidamente foram arrefatados para clubes na Europa que agora estão tentando manter seus jogadores estrela. Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador da história do futebol a obter um salário de 200 milhões de dólares por ano. Mas ele ainda não encontra um lugar em nossa lista, devido ao seu movimento de transferência livre.

Trazemos a você as 10 contratações mais caras da história da Saudi Pro League:

10. Roger Ibansez- € 28,5m (como Roma para Al-Ahli)

Outro talento que Al-Ahli trouxe para casa foi Roger Ibáñez. O clube baseado em Jeddah convenceu Roma a deixar o brasileiro sair por uma taxa de € 28,5 milhões. Riyad Mahrez, Roberto Firmino, o goleiro Edouard Mendy, Alain Saint-Maximin e Franck Kessie já haviam reivindicado seus assentos à fantasia diante dele.

9.

A extremidade portuguesa fechou seu capítulo celta apenas uma temporada quando o Al-Whistle de Karim Benzema veio a ligar. Até dois grandes pagamentos franceses, Karim Benzema e N’golo Kante, foram deixados para trás neste contrato, pois foram levados a uma transferência gratuita. Depois de marcar 15 gols e fornecer 12 assistências, o final de 24 anos se mudou para as riquezas da Arábia Saudita.

No entanto, o JOTA não é a empresa de transferência mais alta da história de Al-Ititad. O ex -jogador do Liverpool tem esse lugar.

8. Sadio Mané- 30m (Bayern de Munique para al-Nassr)

O extremo esquerdo de 31 anos já teve sucesso com a Al-Nassr. Sadio Mané teve que comemorar o levantamento do troféu dos Campeões do Clube Árabe 2023-24, juntamente com Cristiano Ronaldo, que foi assinado em janeiro. Ronaldo não tinha jogadores emocionantes ao seu redor. Agora, o ex -homem do Bayern de Munique e o Liverpool está ajudando nesse departamento de maneira brilhante. O Bayern aceitou uma taxa de 30 milhões de euros para Mané logo após um ano de seu serviço.

7.

O fim estava envolvido em ganhar um afiado com o Manchester City. Embora não estivesse envolvido nas finais da FA Cup e na Liga dos Campeões, mesmo por um minuto, o mundo sabia o quão bem Riad Mahrez era. Depois que o mago da Argélia decidiu tentar coisas novas, Man City ficou feliz em receber muito dinheiro por ele.

6.Gej Milinkovic-Savic-€ 40m (Lazio para al-Hilal)

Desde que ele se mudou para Lazio no verão de 2015, ele não passou um ano sem que Sergej Milinkovi-Savi estivesse ligado a um movimento. Embora ele nunca se materializou até Al-Hilal chegar chamando. Depois de deixar o clube da Bélgica KRC Genk em 2015 para jogar pelo Biancocelestis, o meio-campista sérvio central apareceu 341 vezes para o Lazio entre o verão de 2015 e 2023. Em seu tempo com a equipe italiana, Milinkovi-Savi alcançou 69 objetivos e 59 atendimentos.

5º Fabinho- € 46,7m (Liverpool A al-Itihad)

Fabinho fez 49 aparições em todas as competições pelo Liverpool na temporada 2022-23. Os Reds tiveram uma estação amarga de acordo com seus padrões, que logo seguiram uma transição drástica do meio -campo no verão. O homem de 29 anos foi autorizado a sair por 46,7 milhões de euros em taxas de transferência, que Al-Ithad concordou com o Liverpool.

4. Ruben Neves- € 55m (Lobos A al-Hilal)

Segundo os relatos, os lobos aceitaram US $ 55 milhões em taxas de transferência de Al-Hilal. Foi uma assinatura surpreendente, pois aos 26 anos, o XI inicial da maioria dos clubes da Liga dos Campeões em toda a Europa poderia ter feito facilmente.

Os bolsos do meio -campista português quase 18,36 milhões de euros por ano, um aumento significativo no salário de 57.632 euros por semana em Molineux. Neves deixou o Wolves FC depois de fazer 253 aparições e marcar 30 gols.

3. Malcom- € 60m (Zenit São Petersburgo para Al-Hilal)

O ex -final do Zenit São Petersburgo tinha apenas 26 anos durante a mudança. Embora tenha sido uma experiência amarga no final, logo após um ano ingressando nos gigantes catalães, Malcom decidiu ter mais tempo de jogo que o Zenit ofereceu.

Agora, o brasileiro, em vez de tentar entrar em uma equipe européia maior, joga na liga al-Hilal de Saudi Pro. Al-Hilal venceu a Liga dos Campeões Asiáticos quatro vezes.

2. Jhon Duran- € 77m (Aston Villa A al-Nassr)

O novo participante desta lista. Jhon Duran teve um momento impressionante com o Aston Villa na Premier League. O atacante colombiano agora jogará por al-Nassr na liga de professores sauditas. A questão é como será alinhado, já que a equipe já tem Sadio Mane, Cristiano Ronaldo e outros em competição pelos locais de ataque.

1. Neymar- € 100m (psg a al-hilal)

Neymar se mudou para Santos! O jogador foi comprado uma vez por 222 milhões de euros em 2017.

Inicialmente, Neymar foi levado ao clube com sede em Paris, com a ambição de elevar o troféu da UEFA Champions League. Mas mesmo com o trio de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe, esse sonho não se concretizou. Então, o clube decidiu carregar e seguir em frente.

Além disso, seu tempo na Arábia Saudita não foi muito satisfatório, já que os ferimentos realmente não lhe permitiram se expressar.

Última atualização em 2 de fevereiro de 2025.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.