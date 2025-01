WWE Monday Night RAW viu algumas das estreias mais impressionantes de todos os tempos.

O mundo do wrestling está centrado no principal programa da WWE, Monday Night RAW. O programa episódico semanal mais antigo da história da televisão está migrando para a gigante de streaming Netflix. A ocasião será comemorada com um grande show de estreia, que acontecerá no sábado, 6 de janeiro, em Los Angeles, Califórnia.

Na rica história do WWE RAW antes de mudar para a Netflix, a marca vermelha viu algumas das estreias de estrelas mais memoráveis, algumas das quais se tornaram grandes nomes do ramo.

Aqui estão as 10 melhores estreias do WWE RAW de todos os tempos, classificadas por nós:

10. Veer Mahaan

A WWE vinha anunciando a estreia de uma das estrelas mais difíceis da terra natal indiana, Veer Mahaan, há meses, depois de torná-lo uma estrela dos solteiros.

A espera finalmente terminou no RAW após a WrestleMania 38, quando o Leão da Índia chegou e dizimou Los Mysterios com facilidade, deixando para trás uma primeira impressão dominante.

9. Braun Strowman

No RAW após o WWE SummerSlam 2015, os fãs conheceram o ‘Monster Among Men’ Braun Strowman. De repente, ele apareceu em uma partida como parte da rivalidade da Família Wyatt com Dean Ambrose e Roman Reigns e dizimou os dois homens com as próprias mãos. Após a destruição, ele jurou lealdade a Bray Wyatt e sua família, juntando-se a eles como sua ‘Ovelha Negra’.

8. A família Wyatt

Após sua aparição de sucesso no WWE NXT, Bray Wyatt, Luke Harper e Erick Rowan estrearam no Monday Night RAW em 2012. Após sua chegada terrível, o trio atacou o Big Red Monster, Kane, e lançou um ataque contra ele. Isto marcou o início do mandato de uma das facções mais populares e bem-sucedidas da era moderna da WWE.

7. Sami Zayn

O US Open Challenge de John Cena apresentou uma grande oportunidade para o jovem Sami Zayn em 2015 no RAW. Apresentado pelo WWE Hall of Famer Bret Hart, Zayn respondeu ao desafio e levou a luta para o Líder do Jantar. Apesar de ter sofrido uma lesão no início da partida, Zayn provou seu valor na noite de estreia, dando o tom para uma carreira de sucesso que teve até agora.

6. Brock Lesnar

Brock Lesnar foi visto como a próxima grande estrela da WWE durante a era Ruthless Aggression. Depois de impressionar os chefões com sua experiência universitária e tempo na OVW, Lesnar fez sua estreia no RAW após o episódio da WrestleMania 18 em 2002. Junto com Paul Heyman como seu empresário, The Beast varreu um campo de superstars, causando um impacto dominante sobre sua chegada e fazendo com que os fãs percebessem.

5.Kevin Owens

O John Cena US Open Challenge se tornou uma grande oportunidade para Kevin Owens fazer uma estreia forte no RAW em 2015. Owens, então campeão do NXT, subiu ao ringue e se recusou a enfrentar Cena. Ao se virar, Owens derrubou o 16 vezes campeão da WWE com uma enorme Powerbomb Pop-Up e derrubou a face da WWE em sua primeira noite no elenco principal.

4. As 3 Amazonas

A CEO da WWE, Stephanie McMahon, decidiu pedir uma grande mudança na divisão feminina do elenco principal depois que #GiveDivasAChance foi tendência mundial por muitos dias. Ela alterou o cenário adicionando três das quatro FourHorsewomen do NXT, Charlotte Flair, Sasha Banks e Becky Lynch, ao elenco principal.

As mulheres do NXT alinharam-se com as suas respectivas facções, e a sua primeira visão marcou o início do movimento que ficou conhecido como Revolução Feminina.

3. Chris Jericó

Durante semanas, a WWE alardeou a chegada do ‘Millennium Man’ à WWE. Em um episódio de 1999 do Monday Night RAW, enquanto The Rock estava no ringue, a contagem regressiva para o milênio chegou ao fim com as luzes se apagando. Quando voltaram, foi Chris Jericho quem apareceu, para alegria dos fãs, ao mencionar as famosas palavras: “Bem-vindo ao RAW, é Jericho”.

2.Goldberg

Após a retumbante vitória de The Rock sobre seu rival, Stone Cold Steve Austin, na WrestleMania XIX, ele veio se dirigir ao público no RAW after Mania. Cansado da torcida o desrespeitar, o Touro Brahma anunciou que estava de saída. Naquele momento, uma música alta tocou e lá estava o ícone da WCW Goldberg caminhando em direção ao ringue. Ele enfrentou The Rock no ringue e o derrubou com uma lança estrondosa em uma das estreias mais memoráveis ​​​​da história do RAW.

1. O demônio

O Universo WWE conhecia Bray Wyatt há muito tempo. No entanto, na edição de julho do Monday Night RAW de 2019, enquanto Finn Bálor comemorava sua vitória, as luzes se apagaram e uma atmosfera misteriosa envolveu a arena.

Quando eles retornaram, era o novo alter ego demoníaco de Bray Wyatt, The Fiend, parado no meio do ringue, com Balor em posição para a Irmã Abigail derrubá-lo. Esta foi a primeira aparição do novo truque de Wyatt, que eventualmente se tornou muito popular entre os fãs.

