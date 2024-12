As 10 melhores partidas da WWE do Rock

Dwayne Johnson é um dos maiores nomes do entretenimento esportivo.

Dwayne “The Rock” Johnson é uma das estrelas mais icônicas e eletrizantes da história da WWE. Desde suas promoções carismáticas até suas performances eletrizantes no ringue, The Rock deixou uma marca indelével no mundo do wrestling profissional. Ao longo de sua ilustre carreira, ele competiu em inúmeras partidas memoráveis ​​que emocionaram o público em todo o mundo.

Neste artigo, daremos uma olhada nas 9 melhores partidas de WWE de todos os tempos de The Rock:

9. The Rock contra Hulk Hogan – WrestleMania 18

Em uma luta dos sonhos para sempre, The Rock enfrentou o imortal Hulk Hogan na WrestleMania X8 em Toronto, Canadá. A partida colocou duas gerações de lendas da WWE uma contra a outra em um confronto de titãs que eletrizou a multidão do início ao fim. Com o público firmemente dividido entre The Rock e Hogan, a atmosfera era eletrizante enquanto os dois ícones trocavam golpes em um confronto épico que sempre será lembrado como um momento decisivo na história da WrestleMania.

8. The Rock vs Triple H – SummerSlam 1998

No SummerSlam de 1998, The Rock enfrentou Triple H em uma luta ladder pelo Intercontinental Championship. Em uma competição brutal e acirrada, The Rock e Triple H levaram um ao outro ao limite, usando cadeiras de aço, escadas e tudo mais para ganhar vantagem. Com os dois homens dispostos a fazer o que fosse necessário para sair vitorioso, a partida mostrou a resiliência e determinação de The Rock enquanto ele lutava para uma vitória difícil e mantinha o campeonato.

7. The Rock vs. John Cena – WrestleMania 28

Em um choque de gerações, The Rock enfrentou John Cena na WrestleMania 28 em um confronto altamente antecipado chamado “Once in a Lifetime”. A partida colocou o ícone da Era da Atitude contra a Era PG em uma batalha pela supremacia que cativou o público em todo o mundo. Com o peso da história sobre seus ombros, The Rock e Cena deram um show para sempre, culminando com The Rock chegando ao fundo do poço para garantir a vitória e gravar seu nome na história da WrestleMania.

6. The Rock vs Stone Cold Steve Austin – WrestleMania XIX

Na WrestleMania XIX, The Rock mais uma vez enfrentou Stone Cold Steve Austin em sua terceira e última luta no maior palco de todos. Com os dois homens determinados a acertar as contas de uma vez por todas, a partida foi uma montanha-russa física e emocional do início ao fim. Apesar dos melhores esforços de Austin, foi The Rock quem saiu vitorioso, consolidando seu status como um dos maiores Superstars da WWE de todos os tempos.

5. The Rock x Kurt Angle x Triple H – SummerSlam 2000

No SummerSlam 2000, The Rock se viu em uma luta Triple Threat contra Kurt Angle e Triple H pelo Campeonato da WWE. Em uma partida cheia de drama e suspense, The Rock mostrou sua resistência e versatilidade ao lutar contra dois dos principais competidores da WWE. Com todas as probabilidades contra ele, The Rock teve um desempenho estelar e, finalmente, superou as probabilidades para sair vitorioso e manter seu campeonato em uma partida emocionante que deixou os fãs na ponta dos assentos.

4. The Rock vs. Stone Cold Steve Austin – WrestleMania XV

Em sua primeira luta no maior palco de todos, The Rock enfrentou Stone Cold Steve Austin na WrestleMania XV pelo WWE Championship. Com os dois homens no auge de seus poderes, a partida foi intensa e contundente que mostrou a capacidade de The Rock de enfrentar os melhores do ramo. Apesar do valente esforço de Austin, foi The Rock quem saiu vitorioso, solidificando seu status como a maior estrela da WWE e preparando o terreno para a rivalidade épica que estava por vir.

3. The Rock vs Triple H – Reação 2000

No Backlash 2000, The Rock mais uma vez enfrentou Triple H em uma luta pelo Campeonato da WWE. Com as tensões aumentando entre os dois competidores, a partida foi um confronto de alto risco, com os dois homens fazendo tudo o que podiam para garantir a vitória. No final, foi The Rock quem saiu triunfante, consolidando o seu estatuto de campeão da WWE e apresentando mais uma performance clássica na sua célebre carreira.

2. The Rock vs. Stone Cold Steve Austin – WrestleMania 17

A rivalidade entre The Rock e Stone Cold Steve Austin chegou ao auge mais uma vez na WrestleMania X-Seven em uma luta sem desqualificação pelo Campeonato da WWE. Com os dois homens dispostos a fazer o que fosse necessário para sair vitoriosos, a partida foi brutal e intensa envolvendo mesas, cadeiras e cadeiras de aço. No final, foi Austin quem saiu vitorioso, mas não sem uma luta de The Rock, que demonstrou mais uma vez porque era uma das principais estrelas da WWE.

1. The Rock vs CM Punk – Royal Rumble 2013

Em um choque de gerações, The Rock enfrentou CM Punk no Royal Rumble 2013 pelo Campeonato WWE. Com o reinado histórico de Punk em jogo, a luta foi um confronto altamente aguardado que viu The Rock trazer sua intensidade e carisma característicos para o ringue. Apesar do valente esforço de Punk, foi The Rock quem saiu vitorioso, conquistando o Campeonato WWE e acrescentando mais um momento inesquecível à sua carreira lendária.

