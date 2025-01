As 10 melhores performances de Ironman na WWE Royal Rumble History: Classificou

Os jogos da Royal Rumble têm algumas das performances mais notáveis ​​dos melhores nomes do negócio.

O universo da WWE está se aproximando do primeiro evento Premium ao vivo do ano, o WWE Royal Rumble 2025. Ele acontecerá no estado de Indiana em 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium. Alguns dos nomes mais importantes foram anunciados para o programa, e os fãs estão esperando ansiosamente pelo PLE.

Ao longo dos anos, Royal Rumble ocupou um lugar histórico na história da WWE. Uma das principais razões para isso tem sido o desempenho espetacular das superestrelas de nível superior. Isso foi medido pelo tempo dedicado, as eliminações observadas e até a criação de momentos memoráveis ​​para que os fãs se lembrem. Aqui estão as 10 melhores performances de Ironman/Ironwoman de Khel agora na história de WWE Royal Rumble:

10. Naomi (2024)

Após sua partida abrupta em 2022, Naomi fez um retorno notável à WWE no Royal Rumble de 2024 como uma surpresa participante do The Women’s Rumble. O brilho teve um grande impacto em sua primeira noite de volta, entrando na luta no #2 e durou um impressionante 62:18 com duas eliminações em seu nome, incluindo a estrela do topo Becky Lynch.

9. Encontre Balor (2018)

O melhor desempenho do Royal Rumble de Finn Balor ocorreu na edição de 2018 do The Show. Balor entrou na luta no 2º lugar e ficou no jogo por 57:38. Ele mostrou seu excelente atletismo no ringue em vários pontos, eliminando quatro concorrentes e também os quatro finais.

8. Bianca Belair (2021)

A aparição de estréia de Bianca Belair em Royal Rumble chegou em 2021, que também foi seu primeiro ano na lista principal. O EST teve uma ótima lasca no ombro, entrando no jogo em #3. No entanto, a Belair apresentou uma performance incrível que durou 56:52, marcou quatro eliminações e venceu o jogo em sua estréia para ganhar uma oportunidade para o título no evento principal do WrestleMania 37.

7. Roman Reigns (2014, 2015, 2016)

A ascensão de Roman Reigns ao topo começou no evento Royal Rumble. Em 2014, o Big Dog estabeleceu um novo recorde para 13 eliminações em uma única partida de Rumble. No ano seguinte, Reigns se aposentou como vencedor do jogo e venceu seu primeiro jogo pelo título mundial de singles no evento principal do WrestleMania 31.

Em 2016, Roman Reigns entrou em Rumble Match como a primeira pessoa a defender seu título. Durou 59:48 e eliminou cinco homens, mas foi jogado na corda superior no Triple H.

6. Sasha Banks (2018)

A primeira verdadeira mulher de ferro do Royal Rumble Feminino foi a ex -chefe, Sasha Banks. Ele entrou na primeira fêmea em 2018 e durou a Final Four por impressionantes 54:46, com um total de três eliminações em seu nome.

5º Triple H (2006)

Triple H iniciou o Royal Rumble do Partido Men da WWE como participante nº 1, juntamente com Rey Mysterio em 2006. O assassino do cérebro durou 60:16 com seu desempenho espetacular e eliminou seis concorrentes do partido. Durou até os três últimos com Randy Orton e Rey Mysterio, mas não venceu o jogo, apesar do desempenho excepcional no jogo.

4. Bayley (2024)

A performance de Bayley no Royal Rumble da partida da WWE de 2024 foi esplêndida. O modelo a seguir havia competido em rumores anteriores, mas esse desempenho transcendeu todos eles. Bayley durou 63:03, estabelecendo um novo recorde por mais tempo que aconteceu em uma única partida para Rumble para uma mulher, e também alcançou seis eliminações no partido.

3. King Mysterio (2006)

Rey Mysterio entrou no WWE Royal Rumble 2006 como o participante número 2 e foi percebido como o último perdedor. Apesar de todos os obstáculos, a paixão de Mysterio, o apoio dos fãs e sua intenção de prestar homenagem a seu falecido amigo, Eddie Guerrero, o ajudaram a durar 62:12 no jogo e, finalmente, eliminando Randy Orton para vencer o memorável jogo de moda .

2. Rhea Ripley (2023)

Rhea Ripley se tornou um fabricante de história no evento Royal Rumble 2023. Rhea Ripley durou no jogo por 61:08, eliminou sete concorrentes incríveis e, finalmente, eliminou seu arquivo, Liv Morgan, para se tornar a primeira mulher a vencer da primeira posição no Rumble.

1. Gunther (2023)

Gunther se consolidou como um dos melhores concorrentes da história de Royal Rumble com sua performance na luta de melancolia de 2023. Apesar de não emergir como vencedor, Gunther durou 71:40, estabelecendo um novo recorde por mais tempo que aconteceu em uma única partida para Rumble.

