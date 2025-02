As 10 principais estrelas da WWE que podem fazer sua estreia na WrestleMania em 2025

Existem muitos nomes na lista da WWE que podem ter seu primeiro jogo WrestleMania este ano

A WWE está na temporada de seu primeiro e maior evento da história, WrestleMania 41. O show acontecerá nos dias 19 e 20 de abril no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada. Além das primeiras superestrelas da WWE para o show, este ano também seria a visão de estréia.

Há as próximas estrelas como Tiffany Stratton, que farão sua estréia em uma partida no estágio mais grande delas durante todo o ano, com muitos outros que poderiam seguir. Testemunhando que, aqui estão os dez nomes principais que também podem ter sua estréia na WrestleMania este ano:

10. Pete Dunne

Pete Dunne foi reconhecido como um dos superestrelas da WWE na lista principal de hoje. Lentamente, ele está pegando na noite de segunda -feira à noite com rivalidades contra Sheamus e, mais recentemente, Penta. Sua ascensão contra os melhores nomes do negócio poderia conquistar seu primeiro lugar na WrestleMania em Las Vegas este ano.

9. Ludwig Kaiser

Ludwig Kaiser está emergindo como uma perspectiva principal na segunda -feira à noite, depois de sua separação de Gunther e se aventurar como uma estrela individual. Ele esteve envolvido em disputas para o título intercontinental da WWE, e a WWE tinha grande esperança para ele. Como sua namorada, Tiffany Stratton, Kaiser também tem a oportunidade de estrear na WrestleMania 41.

8. Dakota Kai

Dakota Kai tem sido a favorita dos fãs entre o universo da WWE por sua resistência e atitude nunca digna. Ela tem a oportunidade de se tornar a campeã intercontinental da WWE em Raw, que pode colocá -lo em seu primeiro lugar no maior palco da WWE, WrestleMania, em Las Vegas este ano.

7. Motor do motor

As metralhadoras da Motor City tiveram um grande impacto logo após a estréia da WWE. Eles ganharam os títulos da equipe da WWE Label em SmackDown e entregaram ações de etiquetas de alto perfil e cheias de energia. Isso torna a principal possibilidade de a WWE planejá -los para um jogo WrestleMania 41 em um mega time de tag team.

6. Lyra Valkyria

Lyra Valkyria subiu para as fileiras em seu primeiro ano na lista principal da WWE. Ela lutou contra pessoas como as principais estrelas como Nia Jax e Liv Morgan e até se tornou o campeão intercontinental da WWE no início de 2025. Possivelmente em uma partida de título contra um candidato mais alto.

5. Carmelo Hayes

Após seu período notável na WWE NXT, Carmelo Hayes foi a seleção de draft da primeira rodada para Smackdown no ano passado. Ele tem feito seu lugar na marca azul com jogos espetaculares contra estrelas como Andrade, R-Truth e The Knight. Hayes, sendo uma estrela consumada do NXT e tem um bom primeiro ano na lista principal, pode defender um jogo na WrestleMania 41.

4. Tio Howdy

Enquanto Bo Dallas faz parte dos jogos da WrestleMania, seu sinistro, tio Howdy, nunca viu as luzes brilhantes do show. Depois de uma carreira cheia de poder e demoníaca como líder de Wyatt Sicks, o tio Howdy poderia ter seu primeiro e grande confronto na WrestleMania 41 contra uma estrela da WWE de primeiro nível para obter um forte impulso por sua carreira.

3. Penta

Penta provou ser uma das principais contratações que a WWE fez da AEW. O lutador teve um grande impacto em pouco tempo como uma estrela crua da WWE. Além disso, os fãs ficaram encantados ao ver o arremesso de penta golpes em seu ídolo, o membro do Hall da Fama da WWE, Rey Mysterio, no Royal Rumble Ple 2025. Ao testemunhar essa reação, a WWE pode reservar isso como um confronto individual para Wrestlemania 41 , com Penta fazendo sua estréia.

2. A cabeça de Jacob

Jacob fatu se tornou uma estrela individual emocionante e dominante desde que se ramificou em seu próprio Tama Tonga ao seu lado. Além disso, um relatório recente do WrestleVotes declarou que o Fatu poderia ser agendado para uma partida contra o Soloaa na WrestleMania 41, citando tensões recentes entre eles em SmackDown. Se isso acontecer, isso marcará a estréia de Werwolf de Samoa em ‘The Show of Shows’.

1. Pontuação de escalada

A ascensão de Solo Sikoa como uma importante estrela da WWE da WWE foi vista em 2024. Apesar de estar na lista principal por quase três anos, nunca competiu em um jogo na WrestleMania, apesar de estar presente no programa de linhagem. Este ano, você pode finalmente marcar sua estréia no programa Show. Como mencionado, isso pode acontecer contra seu ex -executor, Jacob Fatu.

