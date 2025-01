As 10 principais partidas da WWE que John Cena DEVE realizar durante a turnê de aposentadoria em 2025

Os fãs antecipam que muitos combates dos sonhos da WWE acontecerão durante a turnê de despedida de John Cena.

O programa de estreia do WWE RAW na Netflix viu o 16 vezes campeão mundial John Cena iniciar sua tão esperada turnê de despedida. Assim, Cena lutará pela última vez como lutador dentro do ringue na WWE, com sua última luta acontecendo em dezembro de 2025. Depois disso, Cena pendurará as botas para sempre.

Durante a aparição de Cena no RAW da Netflix, ele abordou especulações sobre lutas que poderiam acontecer em sua turnê de despedida e mencionou alguns nomes notáveis. Aqui estão as 10 melhores lutas da WWE que John Cena deve ter em 2025 antes de se aposentar dos ringues:

10. Logan Pablo

A sensação da Internet Logan Paul se tornou um nome global devido aos seus canais de mídia social de sucesso, projetos de negócios e carreira como Superstar da WWE. Ele provou ser um atleta excepcional no ringue contra nomes como Roman Reigns e Seth Rollins. Além disso, tem havido especulações de que ele será um dos adversários de John Cena em sua turnê de despedida, que poderá se tornar um evento principal por si só.

9. Drew McIntyre

Drew McIntyre sempre citou John Cena como uma inspiração para sua carreira na WWE. Apesar de dividir o ringue com ele durante sua primeira passagem pela WWE, o tricampeão mundial mais dominante e bem-sucedido, McIntyre, ainda não enfrentou o Cenation Leader. Nomeada em homenagem a Cena no RAW da Netflix, a luta entre essas duas estrelas pode certamente se tornar um encontro memorável.

8. Seth Rollins

John Cena e Seth Rollins travaram algumas lutas memoráveis ​​​​um contra o outro em meados da década de 2010, enquanto Rollins se estabelecia como a próxima grande estrela da WWE. Agora que The Visionary está se tornando uma estrela muito mais talentosa, ele e Cena podem ter uma última dança antes de The Champ caminhar para o pôr do sol para sempre.

7. Quebra-fonte

Bron Breakker se tornou uma das estrelas em ascensão mais rápida na WWE no ano de 2024. O duas vezes campeão intercontinental da WWE causou um grande impacto no primeiro ano de seu elenco principal e imaginou coisas maiores para si mesmo em 2025. Ele podia ver ele lutou contra o 16 vezes campeão da WWE, John Cena, o que poderia não apenas ser um grande confronto no ringue, mas também um grande impulso para sua jovem carreira de wrestling.

6. Gunter

Ao longo dos anos, John Cena e Gunther trocaram palavras nas redes sociais. A rivalidade online pode muito bem se traduzir em uma rivalidade na tela da WWE na turnê de despedida de John Cena. Com Gunther detendo o Campeonato Mundial de Pesos Pesados, a primeira luta contra Cena pode ser um confronto de grande sucesso e também sua passagem para finalmente vencer seu 17º Campeonato Mundial.

5. Reinados romanos

Roman Reigns mais uma vez se consolidou como o único ‘Tribal Chief’ da WWE após sua vitória sobre Solo Sikoa no Tribal Match no RAW na Netflix. Isso abre caminho para Reigns olhar para coisas maiores, e uma delas poderia ser lutar contra seu antigo inimigo, John Cena. A última partida entre as duas faces da WWE em suas respectivas épocas pode ser um confronto imperdível, com Cena esperando uma vitória sobre Reigns e Reigns tentando fazer 3-0 contra ‘The Cenation Leader’.

4. CM Punk

CM Punk é considerado um dos rivais mais icônicos de John Cena na história da WWE. ‘The Best in the World’ provocou Cena em sua turnê de despedida desde que ele fez o anúncio no WWE Money in the Bank 2024 PLE. Este confronto entre os dois velhos inimigos poderia facilmente ser a manchete de qualquer grande evento da WWE e cativar o público como fez no passado.

3. A rocha

Os fãs explodiram quando John Cena e The Rock ficaram cara a cara na WrestleMania XL, considerando a rivalidade passada, o poder das estrelas e duas partidas icônicas da WrestleMania. Com os dois homens vencendo um sobre o outro, as duas estrelas icônicas da WWE podem ter seu terceiro e último confronto em um grande evento da WWE para ver quem é o melhor em uma das maiores lutas do jantar de despedida da WWE.

2.Randy Orton

Talvez o maior rival na carreira de John Cena na WWE não seja outro senão Randy Orton. A dupla tem uma rivalidade histórica na empresa e suas partidas anteriores cativaram os torcedores como nenhuma outra. Com Orton já aberto para lutar contra Cena em sua turnê de despedida, o Universo WWE poderá ver uma última luta entre Cena e Orton antes de The Champion encerrar sua carreira.

1. Cody Rodes

Cody Rhodes mencionou frequentemente que quer representar a WWE como o rosto da empresa, como John Cena fez no seu auge. American Nightmare atualmente está no topo da montanha como WWE Undisputed Champion, mas esta versão de Cody Rhodes ainda não lutou contra o lendário John Cena. Com Cena se declarando para o Royal Rumble de 2025, ele venceria a partida e ganharia uma luta pelo título um contra um contra Rhodes em sua última WrestleMania em uma das maiores lutas da história da WWE.

