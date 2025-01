As 300 partidas de Virgil van Dijk no Liverpool: análise completa

O holandês consolidou-se como o melhor defesa-central dos Reds.

Na goleada por 4 a 1 sobre o Ipswich, no sábado, o zagueiro do Liverpool, Virgil van Dijk, fez sua 300ª partida pelo time em Anfield, marcando um marco incrível.

Depois de fazer 300 partidas, o capitão dos Reds agora tem mais vitórias no geral do que qualquer outro jogador na história do time. A vitória sobre o Ipswich foi a 209ª vitória geral do holandês com a camisa do Liverpool.

Após uma transferência de £ 75 milhões do Southampton, o jogador de 33 anos ingressou no Liverpool em janeiro de 2018 e desde então conquistou sete títulos importantes durante sua gestão, incluindo a Liga dos Campeões em 2019 e o título da Premier League em 2021, o primeiro título do time. Vitória de voo em 30 anos. Na temporada 2018-19, ele também ganhou o prêmio de Jogador do Ano da PFA e ficou em segundo lugar, atrás de Lionel Messi, na Bola de Ouro.

Van Dijk foi essencial para o início bem-sucedido da equipe nesta campanha sob o comando do novo técnico Arne Slot, com os Reds na liderança da Premier League, seis pontos à frente do Arsenal. Eles também têm um jogo a menos.

O Liverpool também avançou para as oitavas de final faltando um jogo para o fim, depois de vencer todos os sete jogos da Liga dos Campeões nesta temporada.

O contrato do zagueiro termina neste verão e o clube ainda não concordou com uma prorrogação do contrato. Portanto, sua passagem pelo Liverpool permanece incerta após esta temporada.

Após a vitória de sábado por 4 a 1 sobre o Ipswich, Van Dijk disse: “Haverá um dia em que refletirei sobre tudo o que aconteceu comigo no Liverpool. Então vou pensar bem no que se destaca.

“Espero que ainda haja coisas boas por vir. Não tenho ideia (quantas aparições mais farei). Quantos restam nesta temporada? Espero que isso seja garantido e então não sei o que o futuro reserva.”

Virgílio van Dijk em Liverpool:

Aparições: 300

Vitórias: 206

Empates: 53

Derrotas: 41

Metas: 25

Assistências: 11

Lençóis limpos: 119

