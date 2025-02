As 5 maiores pontuações alvo de Kohli Virat no ODI de críquete

Virat Kohli fez sua estréia em ODI em 2008.

Virat Kohli fez sua estréia em ODI contra o Sri Lanka em 2008 em Dambulla e rapidamente consolidou seu lugar na equipe indiana de Odi com ações consistentes.

Kohli agora é possivelmente a melhor massa do formato com 50 séculos em seu nome, superando o relato de Sachin Tendulkar de 49 toneladas. Ele desempenhou um papel fundamental nas campanhas vencedoras dos títulos da Índia na Copa do Mundo de Críquete da ICC 2011 e no Troféu dos Campeões da ICC de 2013.

Ele produziu uma série de ações vencedoras com o bastão nos últimos 17 anos. Aos 36 anos, Kohli está na fase de Twilight de sua carreira.

Neste artigo, analisamos as melhores pontuações de Kohli no Cricket ODI.

Os cinco maiores pontuações de Kohli Virat no ODI de críquete:

5. 154* vs Nova Zelândia, Mohali, 2016

Conhecida por sua compostura em perseguições, Kohli marcou 154 invicto contra a Nova Zelândia em Mohali em 2016.

Garantindo um objetivo formidável de 266, Kohli liderou o fardo da Índia, quebrando 154 de 134 bolas, incluindo 16 quatro e seis. Ele foi bem apoiado pela sra. Dhoni, que marcou 80 corridas.

A Índia venceu o jogo por sete Wickts e Virat foi nomeado jogador de jogo por seus esforços.

4. 157* vs Índias Ocidentais, Visakhapatnam, 2018

Índia vs Índias Ocidentais O ódio em Visakhapatnam em 2018 é amplamente lembrado pelo dramático empate da última bola e pelos corajosos esforços de Shai Hope em perseguição.

O que é frequentemente esquecido é o brilhante invicto de Virat Kohli 157 de 129 bolas, que incluíram 13 quatro e quatro seis. A massa de Délhi começou lentamente, mas depois acelerou, ajudando a Índia a alcançar 321 em tom lento.

Ele foi recompensado com o prêmio de jogador da partida.

3. 160* vs África do Sul, Cidade do Cabo, 2018

Virat jogou uma grande corrida de 160* contra a África do Sul na cidade de Cabo em 2018. O primeiro rebatedor, a Índia fez 303/6 na parte de trás das 159 bolas de Kohli, que incluíram 12 quatro e dois seis.

Kohli acrescentou 140 corridas com Shikhar Dhawan para o segundo Wickt. A Índia venceu o jogo por 124 corridas e Virat foi nomeado jogador de jogo.

2. 166* vs Sri Lanka, Thiruvananthapuram, 2023

Um dos ingressos de ódio mais memoráveis ​​de Kohli chegou a Thiruvananthapuram contra o Sri Lanka em 2023.

O golpe invicto de 166 corridas de Kohli, que consistia em 13 quatro e oito seis, promoveu os anfitriões a uma pontuação massiva das primeiras entradas de 390 corridas. O indiano nº 3 foi bem apoiado por Shubman Gill, que acumulou 116 corridas para lançar as fundações para a enorme pontuação das primeiras entradas.

A Índia venceu o jogo por uma grande margem de 317 corridas.

1. 183 vs Paquistão, Mirpur, 2012

Virat Kohli registrou sua maior pontuação de ódio de 183 durante um jogo de fase em grupo da Copa da Ásia 2012 contra o Paquistão em Mirpur.

Transando 330, a Índia perdeu o primeiro jogo de Gautam Gambhir para um pato. Virat Kohli então acrescentou 133 corridas com Sachin Tendulkar, seguido de 172 corridas com Rohit Sharma para o terceiro Wickt.

Seu golpe, que foi 22 quatro e seis, ajudou a Índia a vencer o jogo por seis postigos.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 6 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.