As 5 maiores pontuações de Sanju Samson no críquete T20i

Sanju Samson fez sua estréia no T20i em 2015.

Sanju Samson fez sua estréia no T20i contra o Zimbábue em 2015 em Harare, mas levou quase uma década para consolidar seu lugar na equipe. Finalmente, floresceu no final de 2024 no papel inicial no lado T20I.

O que torna Samson especial é sua capacidade de ter sucesso seis à vontade, enfrentando jogadores rápidos de boliche ou girando. Atualmente, ele é um dos principais jogadores da Índia e deve fazer parte da equipe da Copa do Mundo T20 2026.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nas cinco pontuações mais altas em Sanju Samson no críquete T20i.

As cinco pontuações mais altas em Sanju Samson no críquete T20i:

5. 58 contra Zimbabue, Harare, 2024

Sanju Samson, que atingiu o número 4, marcou meio século brilhante (58*) contra o Zimbábue em Harare em 2022.

Saltando primeiro, a Índia alcançou um desafio total de 167/6, graças ao golpe de 58 corridas do Samson, com 45 bolas, que incluíram quatro e quatro seis. A Índia venceu o jogo unilateral por 42 corridas.

4. 77 vs Irlanda, Dublin, 2022

Samson deu um golpe fantástico de 77 corridas contra a Irlanda em Dublin em 2022. Ao chegar primeiro, a Índia fez 225/7 graças aos 77 de Samson em 42 bolas, que incluíram nove quatro e quatro seis.

Ele jogou ancoragem, acrescentando 176 corridas com Deepak Houoda para a Segunda Associação Wickt. A Índia venceu o jogo emocionadamente por apenas duas corridas.

3. 107 vs África do Sul, Durban, 2024

O segundo século de Samson ocorreu em Durban durante a turnê indiana da África do Sul em 2024. Ao atingir primeiro, os ingressos indianos estavam encarregados de Sanju Samson, que quebrou 107 de 50 bolas.

O goleiro se juntou a Tilak Varma para adicionar 77 corridas para a quarta terra. Os magníficos ingressos de Samson incluíram sete quatro e 10 seis. A Índia venceu o jogo por 61 corridas.

2. 109* vs África do Sul, Joanesburgo, 2024

Uma das entradas T20i mais memoráveis ​​de Samson ocorreu em Joanesburgo contra a África do Sul em 2024.

O golpe de 109 corridas de Samson, que consistia em seis quatro e nove seis, promoveu os visitantes a uma grande pontuação de 283 corridas na primeira entrada. Apesar de marcar cem, surpreendentemente, o golpe de Samson foi eclipsado por Tilak Varma, que roubou a atenção com 120 brilhantes em apenas 47 bolas.

A Índia venceu o jogo por 135 corridas.

1. 111 contra Bangladesh, Hyderabad, 2024

Sanju Samson registrou sua pontuação T20i mais alta que 111 durante a terceira turnê T20i da Índia de Bangladesh em 2024.

Ao escolher primeiro, a Índia obteve um recorde total de 297/6 graças ao impressionante século Samson, que incluiu 11 e oito seis. Ele fez 173 corridas com Suryakumar Yadav para a Associação da Segunda Terra, preparando o palco para Hardik Pandya cumprir seus deveres finais.

Os anfitriões venceram o jogo por 133 corridas e Samson foi nomeado jogador de jogo para marcar sua primeira ton T20i.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 24 de janeiro de 2025)

Para obter mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicativo iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama.