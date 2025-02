As 5 maiores pontuações shreyas iyer no críquete ODI

Shreyas Iyer fez sua estréia em ODI em 2017.

Shreyas Iyer fez sua estréia em ODI contra o Sri Lanka em 2017 em Dharamsala, mas levou quase cinco anos para garantir seu lugar na equipe indiana nesse formato.

O massa de Mumbai desempenhou um papel fundamental na excelente corrida da Índia até a final da Copa do Mundo de Cricket da ICC 2023, marcando 530 corridas em 11 jogos, incluindo duzentos e três mídias do século.

Aos 30 anos, Iyer está no topo de sua carreira, e a Índia esperará que ele se torne um de seus maiores vencedores nos próximos anos.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nas cinco pontuações mais altas em Shreyas Iyer no críquete ODI.

As melhores pontuações mais altas em Shreyas iyer no Cricket ODI:

5. 103 vs Nova Zelândia, Hamilton, 2020

Batendo no número 4, Shreyas Iyer marcou seu ODI do primeiro século contra a Nova Zelândia em Hamilton em 2020.

Primeiro, a Índia fez um total desafiador de 347/4 na parte de trás do sublime golpe de 103 corridas Shreyas de 103 corridas de 107 bolas, que incluíram 11 quatro e seis.

Apesar do brilho de Iyer, a Índia perdeu o jogo por quatro postigos.

4. 105 vs Nova Zelândia, Mumbai, 2023

Shreyas Iyer deu um grande golpe de 105 corridas contra a Nova Zelândia em Mumbai, na semifinal do críquete ICC 2023. Batting primeiro, a Índia fez 397/4 cortesia dos 105 de Iyer de apenas 70 bolas, que incluíram quatro e oito e oito seis.

Iyer capitalizou a base criada por Virat Kohli (117) e Shubman Gill (80) para orientar a Índia até a final.

3. 105 vs Austrália, Indore, 2023

Uma das entradas de ódio mais memoráveis ​​de Iyer ocorreu em Indore contra a Austrália em 2023. As 105 corridas de Iyer, que consistiam em 11 quatro e três e seis, levaram os anfitriões a uma grande pontuação de primeiras entradas de 399 corridas.

Iyer foi bem apoiado por Shubman Gill, que também acumulou uma tonelada impressionante, marcando 104 de 97 bolas. A Índia venceu o jogo por 99 corridas (DLS).

2. 113* vs África do Sul, Ranchi 2022

O segundo século de Iyer de ODI chegou a Ranchi durante a turnê da África do Sul na Índia em 2022. Perseguindo um gol de 279 corridas, os anfitriões foram levados à vitória por Shreyas Iyer, que marcou com 113 de 113 bolas.

O batedor nº 4 se juntou a Ilan Kishan para adicionar 161 corridas para o terceiro Wickt. As excelentes entradas de Iyer incluíram 15 quatro. A Índia venceu o jogo por sete postigos.

1. 128* vs Holanda, Bengaluru, 2023

Shreyas Iyer registrou sua maior pontuação de ódio de 128* durante o jogo da liga da Copa do Mundo de Críquete 2023 contra a Holanda em Bengaluru.

Escolha atingir primeiro, a Índia alcançou um grande total de 410/4 na parte de trás do surpreendente século de Iyer, que incluiu 10 quatro e cinco seis. Ele colocou 208 corridas com Kl Rahul para a Associação do Quarto Wickt, preparando o palco para um grande total para os hosts,

A Índia venceu o jogo por 160 Carreras e Iyer foi nomeado jogador de jogo.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 6 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.