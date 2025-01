As 5 melhores pontuações de Hardik Pandya no críquete T20i

Hardik Pandya desempenhou um papel crucial no triunfo da Índia na Copa do Mundo ICC T20 2024.

Hardik Pandya se estabeleceu como um dos melhores SUVs da Índia no White Ball Cryket. O jogador de críquete nascido em Baroda apareceu em mais de 80 ODI e 100 T20Is.

Pandya estreou na Índia em janeiro de 2016, após uma grande temporada de 2015 da Premier League do Premier da Índia (IPL), onde ajudou os índios de Mumba a alcançar o título.

Rapidamente se tornou o primeiro jogador da T20I. Somente Virat Kohli e Rohit Sharma jogaram mais T20Is pela Índia do que Pandya, que é um testemunho de sua qualidade e consistência em ganhar jogos no formato mais curto.

Ele tocou regularmente especiais enquanto atingia principalmente a menor ordem média. Neste artigo, veremos as cinco maiores pontuações de T20I em Hardik.

As cinco maiores pontuações de Hardik Pandya no críquete T20i:

5. 50* vs Bangladesh, 2024

A pontuação mais alta de Pandya na Copa do Mundo ICC 2024 do T20 foi de 50* 27 bolas contra Bangladesh no Super Oito em Antígua em 2024.

Batendo no número seis, Hardik promoveu o placar da Índia de 108/4 a 196, atingindo quatro e três seis. A Índia venceu o jogo confortavelmente por 50 corridas.

4. 51 vs Inglaterra, 2022

Este foi o sonho T20i de Hardik Pandya enquanto estrelou o bastão e a bola. Em um T20i em Southampton contra os anfitriões da Inglaterra em 2022, Hardik destruiu o ataque de Bolus dos anfitriões com 51 (33), ajudando a Índia a 198.

Então, com a bola, ele desmantelou o alinhamento inglesa de rebatidas, levando quatro wickts, incluindo os de Liam Livingstone e Jason Roy. Hardik foi o showstopper naquele dia, já que a Índia venceu por 50 corridas.

3. 53 vs Inglaterra, 2025

Hardik Pandya produziu um golpe de corrida de 53 bola contra a Inglaterra em um T20i em Pune em 2025, depois que a equipe estava lutando contra 79/5.

Pandya atingiu quatro e quatro em seu entretenimento. Ele formou uma associação crucial de 87 (45) com Shivam Dube que promoveu a Índia a um total de 181.

2. 63 vs Inglaterra, 2022

Hardik produziu outras entradas emocionantes contra a Inglaterra, desta vez com riscos muito mais altos nas semifinais da Copa do Mundo ICC T20 2022 em Adelaida.

Enquanto outros rebatedores indianos, incluindo Kohli Virat, estavam amarrados por jogadores de boliche ingleses, Pandya os perfurou. Com a ajuda de quatro quatro e cinco seis, Pandya eliminou 63 corridas de 33 bolas a uma taxa de ataque de 190, enquanto nenhum dos quatro principais batedores indianos alcançou uma taxa de ataque de mais de 140.

Embora Hardik tenha conseguido levar a Índia a 168, foi demonstrado que o total estava longe de ser suficiente, pois o suficiente na Inglaterra ganhou 10 postigos.

1. 71* vs Austrália, 2022

A maior pontuação de Hardik Pandya em T20Is é 71*, o que ele fez contra a Austrália em Mohali em 2022. Batting Primeiro, a Índia estabeleceu uma plataforma para Hardik com os cinquenta de Kl Rahul e os 46 de Suryakumar Yadav.

Pandya aproveitou as boas condições de rebatidas e quebrou 71 folhas invictas 30 bolas. Pandya bombeou sete e cinco seis em seus ingressos para levar a Índia para 208.

No entanto, seu golpe foi em vão quando Cameron Green quebrou 61 (30) e, em seguida, Matthew Wade atingiu 45* (21) para levar a Austrália a uma vitória de quatro Wickt com quatro bolas sobressalentes.

(Todas as estatísticas atualizadas até 31 de janeiro de 2025)

