As 5 melhores pontuações de Jos Buttler no críquete T20I

Jos Buttler fez sua estreia no T20I em 2011.

Jos Buttler se estabeleceu como um dos principais jogadores da Inglaterra em jogos limitados. Conhecido por sua habilidade de rebatidas de 360 ​​graus, Buttler se tornou o capitão da bola branca em tempo integral da Inglaterra em junho de 2022.

Buttler fez sua estreia no T20I contra a Índia em 2011, em Manchester. Competindo inicialmente por uma vaga com Craig Kieswetter, ele gradualmente garantiu sua vaga na seleção da Inglaterra em 2013. Começando como um batedor de classe média, o batedor guarda-postigo da Inglaterra foi promovido para abrir as rebatidas em T20Is em 2018 e desde então se tornou uma força destrutiva. no formato.

Falando nisso, vamos dar uma olhada nas cinco pontuações mais altas de Jos Buttler no críquete T20I.

As cinco pontuações mais altas de Jos Buttler no críquete T20I:

5. 83 contra Índias Ocidentais, Bridgetown, 2024

Fazendo um retorno forte após uma longa dispensa por lesão, Buttler causou um impacto imediato com um brilhante meio século no segundo T20I da turnê da Inglaterra pelas Índias Ocidentais 2024 em Bridgetown.

Perseguindo uma meta de 159 corridas, a Inglaterra enfrentou um revés inicial quando Phil Salt foi expulso na primeira bola do turno. Buttler, no entanto, estabilizou o navio, marcando 83 corridas em 45 bolas, com oito de quatro e seis de seis, para guiar a Inglaterra a uma vitória de sete postigos.

Ele foi nomeado Jogador da Partida por seus estrondosos esforços de rebatidas.

4. 83* vs. EUA, Bridgetown, 2024

Buttler fez uma rebatida fantástica de 83 corridas contra os Estados Unidos na partida Super Eight da Inglaterra na Copa do Mundo T20 de 2024. Perseguindo uma meta de 116, suas 83 bolas em 38 bolas, que incluíram seis de quatro e sete de seis, ajudaram a Inglaterra a vencer o jogo com 62 bolas de sobra.

Buttler foi bem apoiado por Phil Salt, que ancorou a perseguição com sólidos 25 em 21 bolas, levando a Inglaterra a uma vitória confortável por 10 postigos.

3. 83* contra a Índia, Ahmedabad, 2021

Outra masterclass de Jos Buttler aconteceu durante a turnê da Inglaterra pela Índia em 2021, quando o destro quebrou 83 corridas invencíveis no terceiro T20I em Ahmedabad.

As entradas vitoriosas de Buttler, que consistiam em cinco limites e quatro seis, ajudaram a Inglaterra a perseguir a meta de 157 corridas com 10 bolas restantes.

Ele foi eleito o melhor jogador em campo na vitória da Inglaterra por oito postigos.

2. 84 vs Paquistão, Birmingham, 2024

Buttler jogou uma entrada vencedora e marcou meio século contra o Paquistão em Birmingham em 2024.

Depois de optar por rebater primeiro em um bom campo, o turno da Inglaterra foi ancorado por Buttler, que marcou 84 em 51 bolas. O abridor deu as mãos a Will Jacks para adicionar 71 corridas para o segundo postigo.

As entradas sensacionais de Butler incluíram oito limites e três seis. A Inglaterra venceu o jogo por 23 corridas e Buttler foi eleito o melhor jogador em campo.

1. 101* contra Sri Lanka, Sharjah, 2021

Buttler marcou seu maior total de T20I durante a partida da fase de grupos da Inglaterra contra o Sri Lanka na Copa do Mundo T20 de 2021 em Sharjah. Sua invencibilidade de 101 corridas continua sendo seu único século T20I até agora.

Rebatendo primeiro, a Inglaterra marcou 163 corridas graças ao impressionante século de Buttler, que incluiu seis limites e seis seis.

A Inglaterra acabou vencendo o jogo por 26 corridas e Buttler foi eleito o melhor jogador em campo.

(Todas as estatísticas são atuais em 24 de janeiro de 2025)

