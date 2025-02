As 5 melhores pontuações de ódio individuais mais altas no Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

O estádio Narendra Modi reconstruído em Ahmedabad organizou sua primeira partida de ODI em 2021.

O estádio Narendra Modi em Ahmedabad é agora o principal local de Crickt na Índia. Foi construído no mesmo local que o antigo estádio Sardar Vallebhbhai Patel e foi inaugurado em 2021.

O novo estádio excedeu a terra de críquete de Melbourne para se tornar o campo de Crick com a maior capacidade de assento. Possui quatro vestiários, 11 lançamentos centrais, duas terras práticas e uma capacidade de assento de 1,32.000.

O lançamento aqui geralmente favorece os batedores e oferece uma recuperação real. O tom melhora para atingir sob as luzes após o pôr do sol.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nas cinco melhores pontuações individuais mais altas no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad.

As cinco melhores pontuações de ódio individuais mais altas no Narendra Modi Stadium, Ahmedabad:

5. Rohit Sharma – 86 vs Paquistão, 2023

Rohit Sharma estrelou na Índia em sua partida da Copa do Mundo de 2023 contra o Paquistão em Ahmedabad.

Perseguindo um alvo de 192 corridas, Rohit dominou e marcou 86 de apenas 63 bolas, incluindo seis e seis, para orientar a Índia a uma confortável sete vitória de Wickt.

4. Azmatullah Omarzai – 97* vs África do Sul, 2023

Azmatullah Omarzai foi o melhor artilheiro do Afeganistão em sua partida de críquete da ICC Cricket League contra a África do Sul no estádio Narendra Modi.

Ao atingir o número 5, Omarzai marcou 97* corre de 107 bolas com sete quatro e três seis, ajudando sua equipe a publicar 244 corridas.

Apesar de seus esforços, o Afeganistão perdeu o jogo por cinco Wickts.

3. Rachin Ravindra – 123* vs Inglaterra, 2023

A Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023 foi um torneio inovador para Rachin Ravindra. Promovido ao número 3 na ausência de Kane Williamson, ele teve um grande impacto no jogo de abertura, marcando 121 de 96 bolas invictas contra a Inglaterra em Ahmedabad.

Transferindo 283, ele costurou uma associação invicta de 273 corridas com Devon Conway para o segundo Wickt, que levou a Nova Zelândia a uma vitória confortável.

2. Travis Head – 137 vs Índia, 2023

Talvez as entradas mais memoráveis ​​da carreira de Travis Head tenha ocorrido durante a final da Copa do Mundo ODI 2023 contra a Índia no Estádio Narendra Modi.

Perseguindo um gol difícil de 241 corridas, a cabeça demoliu a Índia, marcando 137 120 corridas de bola. Seu golpe vencedor consistiu em 15 quatro e quatro seis.

Head também se tornou o terceiro batedor australiano, depois de Ricky Ponting (2003) e Adam Gilchrist (2007), para marcar um século em uma final da Copa do Mundo ODI. Ele foi nomeado jogador de jogo por seu esforço.

1. Devon Conway – 152* vs Inglaterra, 2023

Devon Conway tem o maior recorde individual de ODI no Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, por suas 152 corridas invictas na Copa do Mundo de 2023 contra a Inglaterra.

Perseguindo um objetivo desafiador de 283, o 152* de Conway guiou os Kiwis a uma confortável vitória de nove Wickt. Seu golpe chocante, que veio em 121 bolas, consistia em 19 quatro e três seis.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 10 de fevereiro de 2025)

