O primeiro jogo de Crickt ODI foi disputado em 1971.

Jogando Crick internacional é o último sonho para qualquer aspirante a jogador de críquete. A partida de estréia sempre ocupa um lugar especial no coração de qualquer jogador de críquete.

A alegria da estréia também vem com algum nervosismo. Ao longo da história do jogo, muitos grandes jogadores adoraram o campo no ODI de críquete. No entanto, apenas alguns foram capazes de mostrar seu verdadeiro potencial em suas estréia no ódio.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nas cinco melhores pontuações individuais mais altas da estréia de críquete ODI.

As cinco melhores pontuações individuais mais altas na estréia no Cricket ODI:

5. Colin Ingram – 124 vs Zimbabwe, 2010, Bloemfontein

Colin Ingram é o primeiro batedor sul -africano a marcar um século em sua estréia em ODI. Ele alcançou esse feito contra o Zimbábue em 2010 em Bloemfontein.

Batendo no número 3, Ingram marcou 124 de 126 bolas, atingindo oito e dois e ajudando a África do Sul após 351 corridas. Os Proteas venceram por 64 corridas, e Ingram foi nomeado jogador de jogo.

4. Mark Chapman – 124* vs Eau, 2015, Dubai

Agora jogando pela Nova Zelândia, Mark Chapman fez sua estréia em ODI para Hong Kong contra o EAU em 2015 em Dubai.

O Hander esquerdo marcou sua ocasião especial com 124 de 116 bolas, incluindo 11 e dois seis. Ele costurou uma posição de 90 anos com Nizakat Khan para o terceiro Wickt, ajudando sua equipe a publicar um total competitivo de 298 corridas.

Hong Kong venceu o jogo por 89 corridas, e Chapman foi nomeado jogador de jogo.

3. Rahmanullah Gurbaz – 127 vs Irlanda, 2021, Abu Dhabi

O batedor de Wicktkeper do Afeganistão, Rahmanullah Gurbaz, começou sua carreira em ODI com um século sensacional contra a Irlanda em 2021 em Abu Dhabi.

Quando os ingressos abriram, Gurbaz quebrou 138 corridas de 127 bolas com oito quatro e nove seis. Ele colocou uma posição de 120 em Javed Ahmadi, ajudando o Afeganistão a publicar 287 corridas nos primeiros ingressos.

O Afeganistão venceu o jogo de mordida de unhas por 16 corridas.

2. Desmond Haynes – 148 vs Austrália, 1978, St. John’s

A lenda das Índias Ocidentais, Desmond Haynes, mostrou seu potencial em sua estréia em ODI, marcando 148 de 136 bolas com 16 quatro e dois seis contra a Austrália em St. John’s, Antígua, em 1978.

Em uma entrada em que apenas dois batedores cruzavam 30, Haynes estava em sua própria liga. Ele dominou o ataque australiano, até forçando o grande Jeff Thomson a admitir 67 corridas em seu feitiço de mais 10!

As Índias Ocidentais venceram o jogo por 44 corridas.

1. Matthew Bretzke – 150 vs Nova Zelândia, 2025, Lahore

Na estréia da ODI, o abridor sul -africano Matthew Breetzke fez história marcando 150 148 corridas de bola contra a Nova Zelândia em Lahore em 2025, a maior pontuação individual de um batedor em sua estréia em ODI.

Quando você abre os ingressos, Breetzke manteve uma extremidade enquanto Jason Smith (41) e Wiaan Mulder (64) forneceram apoio valioso, ajudando proteínas após 304 corridas enquanto eles atingiram primeiro.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 10 de fevereiro de 2025)

